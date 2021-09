I 12 år var han kendt og elsket som den søde, lille Jake i en af USAs mest populære tv-serier.

Men nu er barnestjerne Angus T. Jones slet ikke til at kende.

Den nu 27-årige, tidligere tv-stjerne er blevet set på gaden i Californien, hvor han ligner det, han er – en fuldvoksen mand med et stort skæg og bare tæer, skriver The Sun og news.com.au.

Og det er langt fra det billede, som de fleste nok har af ham.

Actors Charlie Sheen (tv) og Jon Cryer (midt) ses sammen med Angus T. Jones i 2009. Foto: PHIL McCARTEN Vis mere Actors Charlie Sheen (tv) og Jon Cryer (midt) ses sammen med Angus T. Jones i 2009. Foto: PHIL McCARTEN

I 2003, da Angus T. Jones var blot ti år gammel, blev han udtaget til rollen som den lille Jake Harper i serien ‘Two and a half men’, hvor han spillede sammen med Charlie Sheen og Jon Cryer.

Serien blev så populær, at Angus T. Jones i hele 12 år spillede lille Jake, hvilket indbragte ham en formue.

Ifølge celebritynetworth.com anslås hans formue til at være på 20 millioner dollar svarende til 126 millioner kroner.

Faktisk var Jones så stor en succes, at han blev den bedst lønnede barnestjerne i 2010, hvor han var 17 år. Her fik han ifølge news.au.com 10,6 millioner dollar for de kommende to sæsoner.

Succesen for både serien og Jones begyndte dog at gå ned ad bakke, da Charlie Sheen i 2011 blev fyret fra serien.

I 2014 sagde Jones selv op fra serien, da han ikke følte, at han længere kunne stå inde for den. Inden da var han blevet en troende kristen.

»Den gjorde grin af emner i vores verden, som er reelle problemer for mange folk,« sagde barnestjernen ifølge news.au. com.

Angus T. Jones blev erstattet af Ashton Kutcher i serien.