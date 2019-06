Siden første afsnit rullede over skærmen for mere end 40 år siden, har millioner af danskere set og genset den ikoniske tv-serie Matador. Igen og igen.

3,6 mio. danskere så for eksempel med, da serien blev genudsendt i 1986. 20 år senere var det én mio. Alligevel findes der mennesker, der aldrig har set ‘Matador’.

En af dem er skuespiller Jens Arentzen, som tilmed selv medvirkede i serien.

»Jeg kan tænke mit over, at folk ser den igen og igen. Hvordan har de tid til det? Jeg har ikke selv set den. Men jeg har hørt, at den er god,« griner den nu 61-årige skuespiller.

Maude i sin seng. Igen. I DR-serien 'Matador' spillede Jens Arentzen hendes søn Ulrik i voksen udgave.

Selv i dag kan han møde mennesker på gaden, der råber efter ham.

»Ofte råber de ‘hej, Daniel’. Så må jeg råbe tilbage, at det var Ulrik, jeg spillede. Det giver jo sig selv, at når du er en del af noget så stort, så er der nogen, som reagerer. For mig er det ærefuldt,« siger Jens Arentzen.

Men det er ikke kun ‘Matador’ og rollen som Ulrik, skuespilleren genkendes for.

»For det meste, når folk ser mig, siger de ‘Sjæl i flammer’. Så dør jeg af grin og synger selv videre,« fortæller han om den anden ikoniske serie 'Én gang strømer', som Kasper Winding leverede soundtracket til, og som Jens Arentzen spillede hovedrollen i.

Heller ikke den serie har Jens Arentzen nogensinde set.

»Faktisk har jeg aldrig set noget af det, jeg har medvirket i. Det lærte jeg af Ove Sprogøe. ‘Lad være’, sagde han.«

»For du vil bare sidde og kigge på, at din næse ser åndssvag ud, at du har for høje tindinger. Du kan ikke lave om på det, du lærer ikke en skid af det.«

»Så det er bedre at sige, nu har jeg gjort det bedste, jeg kan. Og håbe på det bedste,« forklarer Jens Arentzen.

Han var kun 17 år, da han blev optaget på teaterskolen og blev allerede i meget ung alder skamrost for sit talent.

»Jeg kommer jo fra Hvidovre, så jeg var ikke vant til at være i centrum,« fortæller han om den overvældende følelse.

Men han så også tidligt de mindre pæne sider af sit fag, som er en anden af årsagerne til, at Jens Arentzen aldrig ser de film og serier, han medvirker i.

Den tids store stjerner ville frygtelig gerne møde ham, og en dag blev den unge skuespiller inviteret hjem til en noget ældre kollega, som var Jens Arentzens store helt.

Hvem det var, vil han ikke ud med. Men mødet var pinligt ud over alle grænser.

For kollegaen satte det ene bånd efter det andet på med sine egne film og kommenterede og roste helt ublu sine præstationer.

»Det er nok det grimmeste, jeg nogensinde har set. Det er bestemt ikke alle i min branche, som er store og generøse mennesker.«

»For mig var den oplevelse så skræmmende, at jeg besluttede mig til aldrig at sidde og dyrke mig selv. Derfor ser jeg intet af det.«

Skuespillet er dog for mange år siden trådt i baggrunden. Der var, forklarer han, lidt for meget tendens til at gøre ham til den nye Torben Jensen, superskurken.

»Mange af de roller, jeg fik tilbudt, var som ham den rå og onde. Det gider jeg ikke,« forklarer Jens Arentzen.

Derfor har hans fokus i mange år - udover foredrag og undervisning - været at skrive og instruere selv. Og næste projekt bliver da også en spillefilm, som er inspireret af hans egen opvækst.

»Jeg vil være stolt, hvis jeg kan lave en film, som kan betyde noget for folk, ligesom ‘Festen’ gjorde det.«