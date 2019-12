Da de mødte hinanden, var han gift. Og han havde et notorisk ry for at være utro.

Alligevel lod kærligheden mellem skuespillerne Waage Sandø og Pia Jondal sig ikke bremse.

I et interview med Berlingske fortæller parret om, hvordan de forelskede sig i hinanden, da hun var 27 år og nyuddannet skuespiller på Odense Teater, og han var elleve år ældre, gift, far til en datter og direktør for teateret.

Derudover var han kendt for at have flere affærer.

Det med utroskaben kendte den i dag 65-årige Pia Jondal også til. Men hun følte sig sikker på, at det skulle være dem. At han ville have hende, og at hun ville have ham.

Hun ville dog ikke være endnu en i rækken af hans elskerinder. Derfor skulle det enten være alvor mellem dem, eller også måtte han fortsætte sit liv uden hende.

Waage Sandø, der især er kendt for sine roller i 'Rejseholdet' og 'Krøniken', valgte at blive skilt.

I interviewet med Berlingske indrømmer han, at han dybest set ikke vidste, om han kunne holde sig fra andre kvinder, for - som han forklarer - har han altid været glad for kvinder.

»Men dels var jeg jo skideglad for Pia, som også var meget yngre end mig, og dels havde omstændighederne ændret sig. Jeg var blevet næsten 40 og havde vel efterhånden udlevet den der forsinkede pubertet. Og så var der det helt praktiske, at vi arbejdede det samme sted, og hvis jeg var begyndt på sidespring, var jeg blevet afsløret lige med det samme. Så jeg blev simpelthen forhindret i det – det var nok mit store held,« fortæller 76-årige Waage Sandø.

I dag har de været sammen i 38 år.

Parret har to døtre sammen.

Fra sit tidligere ægteskab har Waage Sandø også en datter.