Hendes ældste steddatter er 49. Selv rundede hun de 35 i foråret.

Kærlighed har som bekendt ingen alder, og en forskel på 34 år er ingenting for 69-årige David Foster og hans nye hustru, Katharine McPhee.

Fredag blev parret gift ved det, britiske Page Six kalder, 'et intimt bryllup' i en kirke i South Kensington.

Omkring 100 indbudte gæster så til, da den canadiske musiker, sanger, sangskriver og producer for femte gang lovede at 'elske og ære' en kvinde til døden.

'I dag for præcis 13 år siden udkom min allerførste single: 'Somewhere Over The Rainbow.' I dag...gifter jeg mig med manden, som producerede den. Livet er fyldt med smukke tilfældigheder, er det ikke? Tak for at tage mig over regnbuen, David.'

På bryllupsdagen skrev bruden selv på Instagram:

'I dag for præcis 13 år siden udkom min allerførste single: 'Somewhere Over The Rainbow.' I dag...gifter jeg mig med manden, som producerede den. Livet er fyldt med smukke tilfældigheder, er det ikke? Tak for at tage mig over regnbuen, David.'

Katharine McPhee har også været gift før, nemlig med den næsten 20 år ældre, Nick Cokas.

Foster har fem voksne døtre fra 32 til 49 år.

I forbindelse med brylluppet har brugerne på Twitter haft travlt med at mene dette og hint om aldersforskellen på 34 år.

»Det er sexistisk at pege fingre af Kat og kalde hende en 'golddigger,' hvilket folk gør og har gjort. Kat har sit eget liv og tjener sine egne penge... De elsker virkelig hinanden. Det gør mig virkelig rasende, som feminist, at høre, at folk siger, at hun er sammen med min far, fordi hun forsøger at få noget ud af det.«

Det siger den gommens 45-årige datter Amy Foster til Page Six.

David Foster har tidligere været gift med B.J. Cook, Rebecca Dyer, Linda Thompson og senest med den 55-årige tv-kendis, Yolanda Hadid.