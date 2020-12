Verdens længste år er heldigvis ved at være slut, men var det hele bare corona-depression og chokerende MeToo-afsløringer? På et år, hvor der ikke har været meget at grine ad, hylder vi alligevel det, der har været sjovt.

Her får du en liste med 10 ting, der i det mindste gav os et smil på læben i 2020. Vi begynder i januar, da Sundhedsstyrelsen stadig mente, at risikoen for, at corona kom til Danmark, var meget lille.

I de gode gamle januardage hyggede vi os med DR's populære 'iværksætter møder 'X Factor'-show, 'Løvens hule' og ironiserede over, at investor Jan Lehrmann aldrig rigtigt gad investere i noget. Tidligere sad Christian Stadil på posten, men i år blev Lehrmann 'Mr. Jeg er ude'. Læs mere HER.

Må man lave sjov med frygt? Da Mette Frederiksen i foråret første gang lukkede Danmark ned, gik en del af befolkningen i panik og begyndte at hamstre ting som toiletruller. I den forbindelse gik et gammelt 'Klovn'-klip viralt, hvor Casper Christensen fortæller Frank Hvam, at det altså sender et helt forkert signal at komme kørende med en indkøbsvogn fuld af toiletpapir. Læs mere HER.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Klovn Citater (@klovncitat)

Stine Sara Kold har Tourettes syndrom, og det kan være en udfordring, når hun under en coronakrise i supermarkedet ufrivilligt pludselig råber: 'Jeg har coronavirus!'. Heldigvis tager Stine det med en kæmpe portion selvironi og gav i 2020 danskerne masser at smile ad med sin humoristiske tilgang til livet.

Anders Matthesen var i foråret ligesom så mange andre isoleret hjemme med børn og hjemmeundervisning. Det fik han flere sjove Instagram-videoer ud af, hvor han bønfaldt danskerne om at blive hjemme, så vi hurtigst muligt kunne komme ud igen. I efteråret er han nu med stor succes fortsat på appen TikTok. Læs mere HER.

Hvem havde forudset, at et 18 år gammelt remix af en børnesang ville blive et viralt verdenshit? Pludselig blev Sigurd Barretts fjollede 'Pilfingersang' fra børneprogrammet 'Sigurd Bjørnestue' til et meme på sociale medier, hvor det gik ud over alt fra Kanye West og Donald Trump til en masse dansende hollændere. 2020 var i sandhed et mærkeligt år … Læs mere HER.

Den gode Frederik Fetterlein har igennem tiden stillet op til lidt af hvert. Alligevel fik den tidligere jetset-tennisspiller mange til at bryde ud i grin, da han i november pludselig gik rundt på Strøget i København med et reklameskilt om halsen. Han afslørede senere, at det var et reklamestunt for et rekrutteringsfirma. Læs mere HER.

Selverklæret boomer Pia Kjærsgaard stemplede sidste efterår ind på Instagram og har i løbet af 2020 lukket os alle sammen endnu længere ind i hendes verden af frysepizzaer, udslåede cykelhjelme og hunden Rikke. Uanset politisk tilhørsforhold var det svært ikke at trække på smilebåndet.

I et år, hvor biograferne har kæmpet for overlevelse, må man sige, at de danske film har leveret. Thomas Vinterbergs 'Druk' med Mads Mikkelsen i hovedrollen er ikke kun rørende, men også vanvittig sjov, Lars Brygmann er genial som arrogant hacker i 'Retfærdighedens ryttere', og så har man jo nærmest allerede glemt, at Casper Christensen og Frank Hvam åbnede ballet i januar med at forårsrulle-spise sig igennem den sidste 'Klovn'-film.

2020 gav os især to nye 'rockstjerner': Klaverspillende Phillip Faber og corona-orakel Søren Brostrøm. I en alvorlig tid fik sidstnævnte blandt andet os allesammen til at smile over sit eget forsøg på en hjemmeklipning, 'som blev skæv i nakken'. Og så er det noget med, at han også ligner en 'Muppet'-figur … Læs mere HER.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Anders Søby Hemmingsen (@andershemmingsendk)

Da Mette Frederiksen lukkede Danmark ned, åbnede Melvin Kakooza for godteposen. 2020 har været den 29-årige komikers helt store gennembrudsår med masser af tv-tid, daglige Instagram-show, og søreme om han så ikke slutter året af som ny vært i 'X Factor' i 2021.

Der var også Christian Fuhlendorffs upassende Greta Thunberg-joke og den helt nye Eva Jins indslag ved 'Zulu Comedy Galla', William Kvist og kaffekoppen, Stine fra 'Landmand søger kærlighed's fantastiske grin, de to små drenge, der holdt vagt ved Amalienborg, Heino Hansens folkelige gennembrud i 'Stormester', Borats comeback og heldigvis meget, meget mere, man kunne grine ad i 2020.