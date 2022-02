21. oktober sidste år døde filmfotograf Halyna Hutchins på settet til filmen 'Rust', da en pistol, som var i hænderne på skuespilleren Alec Baldwin, gik af og ramte hende.

Skuespilleren har sagt til myndighederne, at han aldrig trykkede på aftrækkeren, og i et interview med ABC sagde han, at nogen var ansvarlige, men at det ikke var ham.

Ord, som har gjort Halyna Hutchins enkemand, Matt Huchins, godt og grundigt rasende. Det fortæller han i et interview med TODAY.

»Ideen om at personen, der holdt pistolen, og som fik den til at gå af, ikke skulle være ansvarlig, er absurd for mig,« siger han.

Han fortæller, at det dog ikke kun var sikkerheden omkring våben på settet – eller mangel på samme – der var et problem. Der var flere ting, der ikke var, som de skulle være, uden han dog bliver konkret.

At se Alec Baldwin fortælle om Halyna Hutchins død i ABC-interviewet gjorde bestemt heller ikke Matt Hutchins glad.

»Da jeg så ham, følte jeg mig så vred. Jeg blev bare så sur over at se ham snakke så offentligt om hendes død på en så detaljeret måde og så samtidig ikke acceptere noget ansvar, efter han lige havde beskrevet, hvordan han dræbte hende.«

Matt Hutchins mener, at Alec Baldwin i interviewet får det til at lyde som om, at det er ham, der er offeret.

»Er det virkelig dig, vi skal have ondt af, Mr. Baldwin?« lyder det retoriske spørgsmål fra enkemanden.

Politiet efterforsker stadig, og mens dette sker, har Halyna Hutchins' familie startet et privat søgsmål mod Alec Baldwin, som også var producer på filmen, da de mener, at dødsfaldet absolut kunne have været undgået.

I søgsmålet er også den våbenansvarlige på settet, Hannah Gutierrez-Reed, inkluderet.

»I sidste ende får det ikke Halyna tilbage, men måske kan mindet om hende hjælpe andre folk til at undgå, at sådan noget her nogensinde sker igen,« siger Matt Hutchins.

Udover sin mand efterlader Halyna Hutchins sig parrets 9-årige søn Andros.

Alec Baldwin er ikke vendt tilbage på TODAY's forespørgsel om en kommentar til Matt Hutchins anklager.