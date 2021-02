I omegnen af 98.000 danske kroner. Så meget betaler den amerikanske skuespiller Halle Berry til sin ene eksmand – hver måned.

Pengene får han i børnebidrag, fordi parret sammen har den 12-årige datter Nahla. Om skuespilleren betaler til sin søns far, som hun også er skilt fra, er hemmeligt.

Men det er et faktum, at Halle Berry mener, at hun betaler lige i overkanten i børnepenge. Faktisk kalder hun i et opslag på Instagram børnebidrag for ‘afpresning’.

Under det feministiske slagord ‘Women don't owe your shit’ har den 54-årige skuespiller sat gang i en længere diskussion om blandt andet børnebidrag. Det skriver Foxnews.com.

Halle Berry sammen med Gabriel Aubrey da Berry i 2007 fik sin egen stjerne på Hollywood Walk of Fame. Foto Fred Prouser. Foto: FRED PROUSER Vis mere Halle Berry sammen med Gabriel Aubrey da Berry i 2007 fik sin egen stjerne på Hollywood Walk of Fame. Foto Fred Prouser. Foto: FRED PROUSER

I kommentarfeltet skriver hun blandt andet:

»Det kræver hårdt arbejde hver dag at betale det.«

Og fortsætter:

»Det er forkert, og det er afpresning!«

Halle Berry nævner ingen navne eller beløb i sit opslag, men hun har børn med to af sine eksmænd. Sammen med den fransk-canadiske model, Gabriel Aubry, har hun den 12-årige Nahla og med den franske skuespiller, Olivier Martinez, deler hun den syvårige søn Maceo.

Ifølge mediet E! News blev Berry i 2014 dømt til at betale Aubry 16.000 dollar, hvilket svarer til omkring 98.000 danske kroner, om måneden i børnebidrag.

Skuespilleren, der som den første sorte kvinde vandt en Oscar for sin hovedrolle i filmen »Monster's Ball«, skriver i kommentarsporet på Instagram:

»Hvis en kvinde eller mand skal betale bidrag, der rækker langt ud over, hvad der skal til for at dække de rimelige behov for at hjælpe med at støtte barnet, synes jeg, det er forkert.«

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Halle Berry (@halleberry)

Halle Berry kalder de love, der giver mulighed for så store børnebidrag, for gammeldags.

»Jeg forstår fuldstændig følelserne hos de mænd, som mener, de bliver udnyttet af systemet,« skriver hun og fortsætter:

»Jeg forstår, at nogle forældre (mænd som kvinder) muligvis har brug for hjælp, men jeg føler også i disse moderne tider, at både mænd og kvinder har ansvaret for økonomisk at tage sig af deres børn og arbejde hårdt og gøre alt for at gøre det.«

Halle Berry har flere gange været både gift og skilt. I 1992 blev hun gift med baseballspilleren David Justice, men parret brød op fire år senere. I 2001 indgik hun igen ægteskab, denne gang med musikeren Eric Bennet, men også de måtte opgive og blev separeret efter fire år.

En højgravid Berry med den franske skuespiller Olivier Martinez i 2013. Parret mødte hinanden i 2010 under indspilningen af action thrilleren »Dark Tide«. To år efter sønnens fødsel gik de fra hinanden. Foto PIERRE ANDRIEU. Foto: PIERRE ANDRIEU Vis mere En højgravid Berry med den franske skuespiller Olivier Martinez i 2013. Parret mødte hinanden i 2010 under indspilningen af action thrilleren »Dark Tide«. To år efter sønnens fødsel gik de fra hinanden. Foto PIERRE ANDRIEU. Foto: PIERRE ANDRIEU

I 2005 mødte hun Gabriel Aubry, der tre år senere blev far til datteren Nahla. I 2010, bekendtgjorde Berry og Aubry, at også de var gået fra hinanden og i 2014 blev hun dømt til at betale børnebidrag til ham.

Samme år, som hun blev skilt fra Aubrey, begyndte Halle Berry at date den franske skuespiller, Olivier Martinez. Parret blev gift i 2013 og fik samme år sønnen Maceo.

Da de gik fra hinanden i 2016 blev der indgået en hemmelig aftale om forholdene omkring sønnen. Men sidste sommer mødtes parret alligevel i retten, fordi de ikke kunne blive enige om, hvordan aftalen skulle fortolkes