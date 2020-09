Halle Berry skrev i 2002 historie, da hun blev den første afroamerikaner, der vandt en Oscar-statuette for bedste kvindelige hovedrolle.

Det gjorde hun for sin rolle i 'Monster's Ball', men siden da har det været svært for skuespillerinde at score de store roller.

Det fortæller hun om i et interview med Variety, hvor hun siger, at de store instruktører ikke ligefrem stod og bankede på døren med nye roller til hende.

»Jeg tror, det skyldes, at der ikke var plads til sådan en som mig,« fortæller den 54-årige skuespilleride og fortsætter:

»Jeg tænkte: 'Åh, alle disse store manuskripter ville finde vej til mig. Alle disse store instruktører vil komme og banke på min dør.' Men det skete bare ikke. Det blev faktisk lidt svære. De kalder det for 'Oscar-forbandelsen'. Det forventes, at du får roller i prisværdige film.«

Nu, næsten to årtier efter Oscar-hæderen, er Halle Berry stadig den eneste afroamerikanske kvinde, der har vundet en Oscar for bedste kvindelige hovedrolle. Og det gør hende hende både ked af det og skuffet:

»Jeg troede, at Cynthia Erivo ville vinde den sidste år (for filmen 'Harriet', red.), og jeg troede, at Ruth Negga også havde en rigtig god chance for at vinde (for filmen 'Loving' i 2017, red.),« fortæller Halle Berry.

Selv er det da heller ikke blevet til flere Oscars for skuespillerinden, selv om hun siden da har spillet med i både 'X-Men' og 'John Wick'.

Og nu har hun også tilføjet instruktør til sit cv. Det gør hun med filmen 'Bruised', som handler om en kvindelig MMA-kæmper. Her har Halle Berry også selv en rolle.

»Som instruktør har jeg en afgørende rolle i det færdige resultat. Jeg har en stemme. Det er anderledes, og det elsker jeg virkelig,« afslutter Halle Berry.