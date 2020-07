Forleden blev den amerikanske model og tv-personlighed Hailey Bieber beskyldt for at have opført sig dårligt på en restaurant.

Nu er anklagerne nået frem til hende selv - og hun undskylder.

Det skriver Entertainment Tonight.

Det er den amerikanske TikTok-bruger Julia Carolan, der rettede beskyldningerne mod den 23-årige model, som privat er gift med sangeren Justin Bieber.

@juliacarolann Ask and you shall receive...PART 2‼️ (a friendly reminder that these are just my personal experiences, no hate xo) ##manhattan ##celebrity ##fyp Hood Baby - Kbfr

Tidligere har Julia Carolan arbejdet på en restaurant i New York, og i en video på TikTok uddelte hun forleden point fra et til 10 til de kendte gæster, der havde lagt vejen forbi stedet, mens hun var der.

Pointene baserede hun blandt andet på, hvordan de havde opført sig, og hvor venlige de var.

»Dette kommer til at være kontroversielt,« indledte Julia Carolan, da snakken faldt på Hailey Bieber.

»Jeg har mødt hende en håndfuld gange, og hver gang var hun ikke sød. Jeg vil virkelig gerne kunne lide hende, men jeg er nødt til at give hende 3,5 point ud af 10,« tilføjede hun, dog uden at uddybe, hvorfor hun mente, at modellen ikke havde været sød.

Arkivfoto af Justin Bieber og Hailey Baldwin. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Arkivfoto af Justin Bieber og Hailey Baldwin. Foto: MARIO ANZUONI

Siden er videoen blevet delt igen og igen på de sociale medier - og nu er den også kommet forbi hovedpersonen selv.

I en kommentar på TikTok har Hailey Bieber undskyldt for sin opførsel:

»Jeg kom lige forbi denne video, og jeg vil bare sige undskyld, hvis jeg nogensinde har givet dig en dårlig fornemmelse og har udvist en dårlig attitude. Det er aldrig nogensinde min intention,« skriver hun ifølge Entertainment Tonight og tilføjer:

»Jeg er ked af at høre, at du oplevede mig sådan, men jeg er glad for, at du har sagt det højt, så jeg kan gøre det bedre. Forhåbentligt mødes vi igen engang, så jeg kan sige undskyld til dig personligt.«

Julia Carolan er tilsyneladende tilfreds med Hailey Biebers undskyldning:

»Vi elsker en dronning, der tager ansvar. Mange tak for at tage dig tid til at undskylde. Jeg håber, vi kan mødes igen en dag og starte forfra,« skriver hun i en kommentar til Hailey Bieber.