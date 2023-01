Lyt til artiklen

2022 var i den grad ikke Hailey Biebers år, hvad angår helbredet.

I marts blev hun ramt af en blodprop i hjernen, i juni blev hun ifølge People indlagt for at få lukket et hul i sit hjerte og i november blev hun ramt af en cyste i sin æggestokke.

Nu fortæller den 26-årige model om den indflydelse blodproppen havde på hendes nuværende fysiske og mentale helbred i Vogues podcast 'The Run-Through with Vogue'.

»Det var helt klart det mest skræmmende, jeg nogensinde har været igennem,« siger Hailey Bieber.

I podcasten fortæller Victoria Secret-modellen, at hun befandt sig i Palm Springs, da hun blev ramt sin blodprop og efterfølgende har vendt tilbage flere gange.

Hun fortæller videre podcasten, at den voldsomme oplevelse gjorde hun lærte meget om sig selv i månederne efter sin indlæggelse.

»Jeg kæmpede med en masse angst efterfølgende. Jeg kæmpede med en smule ptsd (Posttraumatisk stresssyndrom, red.) i frygten for at det måske ville ske igen,« fortæller den 26-årige model.

Selvom den voldsomme oplevelse efterlod Hailey Bieber med en masse interne kampe, fortæller hun, at hun nu er begyndt at nyde livet igen uden sin angst eller tanker om, hvad der kan ske med sit helbred i fremtiden.

»Jeg ser tilbage på det, og det kunne have været meget værre.«