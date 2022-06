Lyt til artiklen

Hailey Bieber har for nylig lanceret et nyt hudplejemærke.

Men dårligt nok har den 25-årige model taget hul på sin nye virksomhed, der er opkaldt efter hendes mellemnavn Rhode, før der er opstået problemer.

Hailey Bieber er nemlig blevet sagsøgt for brud på ophavsretten af et modebrand, der også lyder navnet Rhode.

Det skriver People, der har set retsdokumenterne for søgsmålet.

Den ni år gamle modevirksomhed er da også en etableret størrelse med afsætning til luksusbutikker – og kendiskvinder som Beyoncé og Rihanna.

I søgsmålet skriver stifterne Purna Khatau og Phoebe Vickers, at de også overvejer at udvide virksomheden til netop hudpleje – ligesom Hailey Bieber har ytret ønske om også at sælge tøj under sit mærke.

Det noteres ligeledes, at Hailey Biebers nye hudplejemærke Rhode har skabt »forvirring i markedet«, hvilket modevirksomheden Rhode mener allerede har kostet dem på bundlinjen.

Det dokumenterer de med, at flere på Instagram ved en fejl har tagget den 25-årige models hudplejevirksomhed, selvom de egentligt henviser til den ni år gamle modevirksomhed.

Purna Khatau og Phoebe Vickers ønsker derfor, at Hailey Bieber stopper med at bruge navnet Rhode til sin virksomhed.

Hailey Bieber har endnu ikke udtalt sig om søgsmålet.