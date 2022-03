Den 25-årige model Hailey Bieber er blevet indlagt på hospitalet med hjerneproblemer.

Det skriver TMZ.

Der skulle være tale om et 'slagtilfælde'.

Hailey Bieber forklarer, ifølge TMZ, at symptomerne dukkede op torsdag, hvor hun begyndte at få 'slagtilfælde-lignende' symptomer, hvor det påvirkede hendes bevægelighed i kroppen.

Derefter blev hun kørt til hospitalet nær Palm Springs, hvor lægerne fandt en lille blodprop i hendes hjerne, som forårsagede en lille mangel på ilt.

I en Instagram Story lørdag fortalte hun sine fans:

'Torsdag morgen sad jeg til morgenmad med min mand, da jeg begyndte at få slagtilfælde-lignende symptomer og blev kørt på hospitalet.'

'Selvom dette absolut var et af de mest skræmmende øjeblikke, jeg nogensinde har været igennem, er jeg hjemme nu og har det godt, og jeg er så taknemmelig og taknemmelig for alle de fantastiske læger og sygeplejersker, der tog sig af mig! Tak til alle, der har nået ud med velbehag og bekymring, og for al støtte og kærlighed.'

Lægerne forsøger fortsat at fastslå, hvad der har forårsaget problemerne.