Der er ikke mange, som har set den prisvindende HBO-serie 'Game of Thrones', som ikke har bandet og svovlet ad den modbydelige og ondskabsfulde karakter kong Joffrey.

Den nu 27-årige Jack Gleeson, der spillede den hadede rolle, blev hyldet og anerkendt i ekstrem grad for sin præstation.

Den dengang 21-årige skuespiller overraskede derfor alt og alle, da han pludselig afslørede, at han ikke satsede på en lang og glorværdig tv-karriere.

Da Jack Gleeson på brutal vis mistede livet i hitserien, valgte han i stedet at gå på pension for at dedikere sit liv på blandt andet hjælpearbejde og sin interesse for filosofi.

Jack Gleeson med sin 'Game of Thrones'-hustru Sophie Turner, der spillede karakteren Sansa. Foto: LUCAS JACKSON Vis mere Jack Gleeson med sin 'Game of Thrones'-hustru Sophie Turner, der spillede karakteren Sansa. Foto: LUCAS JACKSON

»Tidligere har skuespillet været en slags hobby for mig, men med rollen i 'Game of Thrones' er det blevet lidt for megen alvor. Den livsstil, der følger med en rolle som skuespiller i en populær tv-serie, er ikke noget, jeg stræber efter,« forklarede Jack Gleeson dengang.

Men nu er pensionen sat på pause - i hvert fald for en stund.

Ifølge Variety har Jack Gleeson nemlig takket ja til sin første rolle, siden han blev skrevet ud af 'Game of Thrones' tilbage i 2014.

Gleeson skal medvirke i BBC-serien 'Out of Her Mind', som ifølge programbeskrivelsen er en komedie, der blandt andet 'udforsker hjertesorg og familierelationer'.

Komedieserien vil indtil videre bestå af seks afsnit.

Serien får premiere senere på året. Den præcise dato er endnu ikke meldt ud.

Jack Gleeson har endnu ikke udtalt sig om sit comeback på tv-skærmene. Da han stoppede med sit skuespil for seks år siden, sagde han følgende:

»Jeg har spillet skuespil, siden jeg var otte år gammel, men jeg er stoppet med at nyde det så meget som tidligere. Nu er der udsigt til at gøre det til min levevej, hvor jeg før bare gjorde det for sjov. Når man gør noget til levevej, ændrer det ens forhold til det. Det er ikke, fordi jeg hader det. Det er bare ikke det, jeg gerne vil.«