Det er kun et par dage siden, at Silas Holst kunne fortælle, hvordan det strømmer ind med trusler og hadefulde beskeder i hans indbakke på sociale medier.

Trusler, som, han forklarede, har 'knækket ham', og som han stadig forsøger rejse sig fra.

Noget tyder dog på, at der sidder nogle ude i det danske land, som ikke har forstået Silas Holsts appel.

I hvert fald har den 37-årige danser atter engang set sig nødsaget til at luge ud i sin venneliste efter at have modtaget svinske beskeder i sin indbakke.

'Bøssekarl!'

Eksemplerne, som Silas Holst har delt på Instagram, handler denne gang om danserens seksualitet samt det faktum, at han blev nummer tre til weekendens 'Vild med dans'-finale.

'Silas tør nu øjnene! Det bedste par vandt – sådan er det! Og nu har vi jo også set dig spille på din seksualitet gennem nogle år – det bliver kedsommeligt efterhånden. Tag en tudekiks', står der i det ene eksempel.

I to andre eksempler bliver Silas Holst blandt andet kaldt henholdsvis en 'bøssekarl' og en 'homokarl'.

Men den slags beskeder er altså ikke noget, som Silas Holst vil finde sig i. Han har derfor valgt at holde fast i sit løfte om at slette alle dem, der skriver hadefulde beskeder og kommentarer til ham.

Nukâka Coster-Waldau og Silas Holst endte på en tredjeplads i 'Vild med dans' - siden er hadbeskeder strømmet ind. Foto: Martin Sylvest Vis mere Nukâka Coster-Waldau og Silas Holst endte på en tredjeplads i 'Vild med dans' - siden er hadbeskeder strømmet ind. Foto: Martin Sylvest

Han påpeger dog, at han stadig bliver påvirket, og at han ikke forstår, hvorfor folk har behov for at skrive den slags til ham.

'Jeg kan godt overleve alt dette, men hvordan er tonen blevet sådan her i vores land? Folk har så travlt med at sige, at det er ungdommen, der ikke kan tale ordentligt og dem der mobber – men ALLE de lede beskeder jeg modtaget er fra rigtige VOKSNE mennesker … DET er skræmmende,' skriver han og fortsætter:

'Endda voksne, der selv har børn og børnebørn. Jeg klarer den, fordi mit netværk af venner og familie er dejlig stærkt, og ikke mindst fordi jeg har alle JER, der støtter op.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Silas Holst, men det er endnu ikke lykkedes os.

Du kan se hele hans Instagram-opslag herunder: