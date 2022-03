»Tonen er fuldstændig sindssyg på nettet! Alt, alt for voldsom. Og så undrer voksne sig over, at mobning er et problem i de danske skoler og på arbejdspladser. Det er ikke så mærkeligt, når folks filtre fuldstændig forsvinder online.«

Sådan lød det for nylig fra Silas Holst i en sms til B.T., da han havde modtaget voldsomme hadbeskeder i kølvandet på et vægttab.

Den form for beskeder er – desværre – blevet hverdagskost for den garvede danser og skuespiller. Men det ændrer ikke på, hvordan det føles at være modtager.

»Det gør lige ondt hver gang, men det triste er jo, at man stille og roligt vænner sig til det,« fortæller Silas Holst på den røde løber til gallapremiere på 'Klienten' og understreger, at man bør undgå at kommentere på andres udseende og vægt.

Med sig ved sin side har han sin forlovede, Nicolai Schwartz, der også selv har oplevet at modtaget hadbeskeder, efter han i 2010 medvirkede i 'Paradise Hotel'.

Heller ikke for ham er det sjovt – hverken selv at modtage eller at se på, når hans kommende mands indbakke bliver fyldt op af negative kommentarer.

»Det er lige meget, hvem der får sådan nogle beskeder. Jeg synes ikke, man skal sende sådan noget. Man skal snakke ordentligt og skrive pænt til hinanden, og hvis ikke, man har noget godt at sige, så hellere holde mund,« lyder det fra Nicolai Schwartz, der tilføjer:

»Jeg synes ikke, det er rart. Men Silas klarer det godt og har jo været i gamet i mange år. Jeg har hans ryg og jeg støtter ham alt, hvad jeg kan.«