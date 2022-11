Lyt til artiklen

Det er efterhånden hverdagskost for radiovært og debattør Ditte Okman, at forskellige folk har en holdning til hende – og gerne vil fortælle hende om den.

Alligevel er der særligt én henvendelse, der har printet sig ind i hendes hukommelse. En besked, hun for år tilbage modtog fra en ved navn Bjarne, der mente, at hun var en 'skodfisse'.

»Jeg tror simpelthen, det var ordet 'skodfisse', for jeg får ret mange mails fra alle mulige mennesker, som egentlig skriver mange ting om mit udseende og om mit køn. Det plejer at være sådan noget med, at jeg er grim eller ligner noget 'kneppeaffald'. Alt muligt, som meget sjældent handler om det, jeg debatterer,« fortæller Ditte Okman og tilføjer:

»Det der skodfisse syntes jeg bare var et meget kreativt ord. Det var også et brutalt ord. Jeg har bare gået og tænkt over, hvad den der skodfisse var.«

Foto: Michael Søndergaard. Vis mere Foto: Michael Søndergaard.

Lang tid efter, under coronanedlukningen i 2020, inviterede hun nogle venner forbi til en aften med ler og vin – og det var tilsyneladende lige det, der skulle til, for at Ditte Okman fik svar på sit spørgsmål.

Mellem hænderne på hende formede den sig nemlig. Hendes helt egen Skodfisse i form af et askebæger med udformningen af det kvindelige kønsorgan i midten.

Herefter oplevede Ditte Okman, at hendes gæster reagerede ret kraftigt på at bruge askebægeret.

»De har syntes det har været ekstremt ubehageligt, og det synes jeg er virkelig fint. Det er ret ubehageligt at skodde en cigaret ned i noget så fint som en fisse,« forklarer hun.

Efter flere opfordringer til at få Skodfissen ud i de danske hjem, tog hun kontakt til nogle portugisiske keramikere, der kunne gengive hendes hjemmelavede askebæger – og nu, to år efter hun første gang formede den, er Skodfissen til salg.

»Jeg synes, den er smuk, og den er fin, og den er blød, og den skinner. Man kan bruge den som sæbeholder eller til at lægge sine smykker i – men den bliver jo en skodfisse i det øjeblik, man bruger den,« fortæller Ditte Okman om sit vært.

Skodfissen kan også bruges som andet end askebæger. Foto: Michael Søndergaard. Vis mere Skodfissen kan også bruges som andet end askebæger. Foto: Michael Søndergaard.

»Jeg har det sådan lidt: 'Ved I hvad? Den kan fucking tage mere end alle mulige skrøbelige nosser, og den kan føde børn, og jeg ved ikke hvad'. Jeg synes godt, vi kan kræve respekten tilbage for fissen.«

Og det er hun tilsyneladende ikke den eneste, der synes. Knap halvandet døgn efter, at Ditte Okman kunne dele nyheden om sit nye, kunstneriske projekt, kunne hun melde udsolgt. Hun måtte derfor lægge en ny ordre på yderligere 500 askebægre.

Ditte Okman er både ovenud glad og stolt over modtagelsen, og hun håber, at folk vil have Skodfissen stående fremme i privaten.

»Jeg vil godt have, at man tager stilling til en fisse, og det kommer man i den grad til, når man bruger den. Så forstår man måske, hvor vildt det er at omtale kvinders køn på den måde.«