Verden over sad seerne lamslåede tilbage, da Will Smith under årets Oscar-uddeling gav Chris Rock en på skrinet.

Men Youtuberen Jake Paul, som også er blevet professionel bokser, har – endnu engang – set en forretningsmulighed i kendisstriden.

Ifølge Reuters har han nemlig tilbudt Rock og Smith 15 millioner dollar, svarende til mere end 100 millioner danske kroner, til dem hver.

.. hvis altså bare, de er villige til at afgøre deres uoverensstemmelser i bokseringen.

Jake Paul er Youtuber og bokser. Foto: ANDREW COULDRIDGE

Men efter alt at dømme, bliver der nok ikke nogen boksekamp lige foreløbigt. For meget er sket, siden Will Smith natten til mandag dansk tid langede ud efter sin gamle ven.

For ikke lang tid efter det dramatiske optrin for åben skærm modtog Will Smith en Oscar for sin rolle i 'King Richard'. Her undskyldte han på scenen til akademiet, folk i salen og hjemme i stuerne -–til alle andre end Chris Rock kort fortalt.

Akademiet skrev i et tweet, at de ikke tolererer vold i nogen form kort tid efter, at showet var afsluttet. I samme ombæring forklarede Los Angeles' politi, at der ikke ville være en sag, da Chris Rock ikke ønskede at politianmelde hændelsen.

Mandag aften dansk tid kom det så frem, at folkene bag Oscar-uddelingen havde besluttet at indlede en undersøgelse af Will Smith.

Få timer senere valgte Will Smith så at undskylde offentligt i et skriv på sine sociale medier -–og denne gang også til Chris Rock.

»Jeg vil gerne undskylde offentligt til dig, Chris. Jeg gik over stregen, og jeg tog fejl. Jeg er flov, og min handling afspejler ikke den mand, jeg gerne vil være. Der er ikke plads til vold i en verden af kærlighed og omsorg,« skrev han.

Will Smith rettede desuden en direkte undskyldning til det amerikanske filmakademi endnu engang.

»Jeg vil også gerne sige undskyld til akademiet, producerne og alle de inviterede og alle der så med i hele verden. Jeg vil også sige undskyld til Williams-familien og mine kolleger fra 'King Richard'. Jeg fortryder inderligt min opførsel, som har spoleret denne smukke rejse.«