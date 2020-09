Destiny's Child. En amerikansk r'n'b-gruppe bestående af stjernerne Beyoncé Knowles, Kelly Rowland og Michelle Williams, der har opnået imponerende succes.

Men gruppen så faktisk noget anderledes ud ved dens fødsel. Og det fjerde medlem, LeToya Luckett, hende gik det imidlertid ikke helt så godt for.

I et opslag på Instagram fortæller hun nu ærligt om tiden, hvor hun forlod den ellers fremadstormende gruppe.

»Jeg ønskede overhovedet ikke at være i underholdningsindustrien,« fortæller hun blandt andet.

LeToya Luckett har efter bruddet med hitgruppen skabt sig en solokarriere. Foto: CHRIS DELMAS

Det var ikke desto mindre dér, hun var endt.

Fortællingen om Destiny's Child startede i 1990. Dengang hed gruppen Girl's Tyme og bestod foruden Kelly Rowland og Beyoncé Knowles også af LeToya Luckett og LaTavia Roberson. Michelle Williams kom først til langt senere.

De første år var gruppen ikke just en succes, men det ændrede sig i 1997. Her skrev de kontrakt med Columbia Records og skiftede navn til Destiny's Child. Og så tog det ellers fart.

To år senere kom albummet 'The writing's on the wall' på gaden og med det et af gruppens nok mest kendte numre 'Say my name'.

Destiny's Child i gruppens mest kendte form med Michelle Williams, Beyonce Knowles and Kelly Rowland. Her fotograferet i 2001. Foto: POOL

Men der var splid i kulisserne, og LeToya Luckett og LaTavia Roberson følte, at de to andre kvinder blev favoriseret af manageren, som i øvrigt var Beyoncés far. I 2000 sagde de farvel.

For LeToya Luckett betød afskeden, at hun blev ramt af magtesløshed. For hvem var hun, og hvad skulle hun?

»Jeg vidste ikke, hvad jeg ville. Jeg var 18 år. Jeg havde aldrig levet et normalt liv, og jeg havde ikke gået i gymnasiet,« fortæller hun på Instagram.

Hun følte, hun var færdig med underholdningsbranchen. At hun hellere vil have et normalt job. Men sådan skulle det ikke være. I stedet gik hun solo.

Destiny's Child fik i 2006 deres egen stjerne på Hollywood Walk of Fame. Foto: MARIO ANZUONI

»Undervejs på min rejse boede jeg hos andre. Jeg har aldrig fortalt det her før, men jeg sov i min bil i Los Angeles, mens jeg indspillede mit første album.«

»Det var ikke ofte, men det skete.«

Derudover boede hun på billige hoteller. Pengene var små, og det betød også, at den i dag 39-årige kvinde ikke fik meget at spise.

»Jeg drak vand og købte nudler, som jeg lavede i kaffekrus i en mikrobølgeovn,« fortæller en grædende sangerinde og skuespiller.

Gruppen her fotograferet i 2005 – året efter gik den i opløsning. Foto: ALBERT FERREIRA

I 2010 vendte lykken. Her landede hun en stor rolle i filmen 'Preachers Kid'. Siden har hun været med i adskillige film og serier. Hun har åbnet en tøjkæde i Texas og er i dag gravid med sit andet barn.

Hun har det godt. Og det har de andre kvinder fra Destiny's Child efter alt at dømme også. Beyoncés succes behøver man vel næppe udrulle.

Kelly Rowland har ligeledes haft stor succes som soloartist efter gruppens opløsning i 2006 og har i øvrigt været i dommer i amerikansk 'X Factor' og australsk 'The Voice'.

Michelle Williams har siden bruddet gjort sig i både skuespil, reality og naturligvis sang. Således har hun optrådt for blandt andre Barack Obama og hans hustru.

For LaTavia Roberson fik bruddet med Destiny's Child den konsekvens, at hun udviklede et alkoholmisbrug, som hun kæmpede med i mange år.

I dag bruger hun sin erfaring til at hjælpe andre i samme situation – og så har hun desuden skabt sig en karriere som sanger, skuespiller og youtuber.