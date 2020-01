Gwyneth Paltrow indrømmer gerne, at hun er villig til at afprøve de fleste alternative behandlinger, og hun tjener også penge på at sælge alternative behandlingsmetoder i sit firma Goop.

Mange mener dog, at kendissens tilgang til at udbrede sundhedsløsninger, som måske ikke hjælper, og i nogle tilfælde kan være skadende, er risikabel. Nu kommer der så kritik fra toppen af det engelske sundhedsvæsen.

Det er nemlig den administrerende direktør af det nationale sundhedsvæsen, Simon Stevens, som kritiserer Paltrow, skriver det engelske medie Daily Mail.

»Myter og misinformation er på steroider med vildledende påstande på internettet,« sagde direktøren ved en officiel begivenhed på teatret Sheldonian. Her uddybedede han:

»Gwyneth Paltrows mærke sælger 'psykisk vampyr-frastøder', siger 'kemiske solcremer er en dårlig idé' og promoverer tarmrensning og 'gør-det-selv'-kaffe-lavement-maskiner, på trods af at de bærer en betydelige risiko for helbredet, og at det nationale sundhedsvæsens råd klart og tydeligt siger, at 'der ikke er nogen videnskabelige beviser, der peger på, at der er nogen som helst sundhedsværdi i tarmskylninger.«

Sådan lød det fra Stevens, som havde mange forskellige anker imod Hollywood-kendissen og hendes firma Goop.

Gwyneth Paltrow, som netop har lavet en række programmer til Netflix om firmaet Goop og alle de alternative behandlinger, har også tidligere rejst stor debat, da hun promoverede dampning af vaginaen og vand med krystallers virkning i, men det giver Steven ikke meget for.

'Mens begrebet 'fake news' får de fleste mennesker til at tænke på politik, så gør folks naturlige bekymring for deres sundhed og i særdeleshed deres kæres sundhed det her til et særligt slaraffenland for kvaksalvere, charlataner og bedragere,' lyder det videre fra direktøren.

Goop har svaret, at de tager sagen meget seriøst, at de bifalder det engelske sundhedsvæsen, og de har både et juridisk og videnskabeligt hold, der arbejder med deres salgsteam.

Netflix har desuden mødt stor kritik for at være for ukritiske i deres videreformidling om Goops produkter.

Serien hedder 'Goop Lab' og har seks afsnit.

Den havde premiere på Netflix 24. januar.