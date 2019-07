Den unge mor fik en hård besked fra en følger, og nu sender hun en opsang.

En hård graviditet fik endelig sin afslutning for Kamilla Skov, da hun den 27. juni fødte en sund og rask datter på 2690 gram og 49 centimeter.

Siden har den unge mor holdt Instagram-følgerne opdaterede på datterens første tid på jorden – og livet som mor til tre – og som altid er følgerne sikre på, at de får et ærligt indblik i hendes liv i stedet for en redigeret virkelighed.

Kamilla Skov viser både gode og mindre gode stunder ved livet som mor, og det har ført til beskeder fra en række følgere. De fleste er gode og kærlige, men der er også beskeder, der er lige det modsatte. Det fortæller den unge mor på Facebook.

I en af dem stod der noget i retningen af: 'Du burde ikke have børn, hvis du ikke kan klare det', skriver hun og fortsætter:

'Av, av. Jeg er den type mor, som godt tør vise bagsiden af medaljen. Det er ikke alt sammen liv og glade dage at få børn. Hvorfor pakke det ind og kun poste om de dage? Det forstår jeg ikke. Alle med børn ved da, at det kan være hårdt, og dem der siger, det ikke er, ja, der må jeg jo konstatere, at de lyver. For det er hårdt!'

'Jeg har grædt'

Kamilla Skov mener, at man bør støtte hinanden i stedet for at give kritik. Og hvis ikke man kan tåle at høre, at det er hårdt at have børn, så bør man slet ikke følge hende.

'Jeg har grædt under min barsel – med alle tre børn. Og det er sgu okay. Så ja, jeg poster negative storys, men jeg poster også positive ting! Om der så er flest negative storys lige nu, det jo bare sådan mit liv er lige nu.'

'Min baby har ondt i maven, og jeg gør alt, hvad jeg kan for at hjælpe hende. Jeg er ikke ny i dette fag. Jeg har altså to andre skønne børn også, så det er ikke nyt for mig at få et barn med maveproblemer. I got everything under control. Så stop momshaming, slår hun fast.'

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk