Anine-Petrea Lindvigs hjerne er ikke helt som alle andres. Den 18-årige 'Håbet'-skuespillerinde lever nemlig med Aspergers syndrom, og det fortæller hun om, når hun holder foredrag rundt om i landet.

Først og fremmest handler hendes foredrag om ikke at skamme sig over autismediagnosen og om at nedbryde tabuet omkring den.

»Men det handler også om at fjerne ordet sygdom. Man bliver ofte sygeliggjort med diagnosen, men egentlig er diagnosen bare en beskrivelse af, hvordan hjernen fungerer. Det er der både fordele og ulemper ved,« fortæller hun til B.T. og fortsætter:

»Mit liv er blevet markant bedre med diagnosen, fordi jeg kan navigere og passe på mig selv, og det vil jeg give videre.«

Den unge skuespillerinde fik sin diagnose, kort før hun fyldte 16, og den har hjulpet hende med at forstå, hvorfor hun ofte føler sig udmattet i sociale sammenhænge.

»Min hjerne absorberer alt omkring mig. Det er lidt som at gå på biblioteket: Du kan bare ikke nøjes med at læse én bog, for du læser dem alle på én gang,« fortæller hun.

Men selvom der er tusindvis af indtryk, når hun står foran et publikum ved et foredrag, er det det hele værd.

»Jeg tager alle folk ind, så jeg er helt smadret bagefter, men det giver mig også god energi, fordi jeg føler, jeg har sejret, når jeg har gjort det.«

Fakta om Aspergers Aspergers syndrom er en relativt mild form for autisme-spektrum-forstyrrelse.

Autisme-spektrum-forstyrrelser er medfødte psykologiske udviklingsforstyrrelser, der gør, at personer med diagnosen oplever verden anderledes end alle andre.

Aspergers syndrom medfører, man kan have svært ved at indgå i sociale sammenhænge og desuden kan have meget ensidige interesser - også kaldet ’særinteresser’ eller ‘tunnelsyn’.

Aspergers syndrom ses hos omtrent 0,3 procent af alle børn og unge.

Idéen om at holde foredrag kommer ikke fra nogen fremmed. Anine-Petrea Lindvigs mor, tv-vært og forfatter Pernille Aalund, har efterhånden en del af slagsen på sit cv.

Det var da også under netop et af morens foredrag, at Anine-Petrea Lindvig fik sin debut. Hun følte en trang til at byde ind. Trangen blev med tiden kun større, og det samme gjorde hendes taletid.

»Først brugte jeg fem minutter. Så 10, så 15 og så 20. Jeg fandt ud af, at jeg bidrog, og mange kom efterfølgende hen for at tale med mig og stille spørgsmål,« fortæller hun.

Hun følte, hun kunne bidrage med endnu mere.

Anine-Petrea Lindvig er datter af den 57-årige tv-vært, forfatter og foredragsholder Pernille Aalund.

Derfor besluttede hun sidste år at stå på egne ben, og på en konference om autisme stod hun alene på scenen foran sammenlagt 500 til 600 mennesker over to dage. Siden har flere hundrede lyttet til hendes ord. Og de bliver taget godt imod:

»Mange unge fortæller, at de kan nikke genkendende til det, jeg siger, men ikke selv er i stand til at sætte ord på det. Jeg føler mig privilegeret over at have det overskud, og derfor gør jeg det.«

Men det er ikke kun unge mennesker med Aspergers syndrom, der dukker op til hendes foredrag. Faktisk er størstedelen voksne, der enten er pårørende til folk med autisme eller arbejder med syndromet.

»Det, der har gjort størst indtryk på mig, er forældre, der kommer over og spørger til råds om deres egne børn. Alle er forskellige, men jeg kan fortælle dem, hvad jeg personligt har brug for,« fortæller hun.

Og Anine-Petrea Lindvig har blandt andet brug for alenetid. Og meget af den.

Derfor havde hun heller ikke regnet med, at hun nogensinde ville kunne indgå i et helt normalt forhold. Men det gør hun. I syv måneder har hun dannet par med Utøya-overleveren Patrick Piscot.

»Det fungerer godt, for vi kan være alene sammen,« fortæller hun.

Foruden kæresten bruger hun tid på illustrationer, fotografi og castings. Hun vil rigtig gerne lave mere skuespil efter den gode oplevelse med TV2-miniserien 'Håbet', hvor hun havde hovedrollen.

Foto: (Foto: Bax Lindhardt / Ritzau Scanpix)

På mange måder minder Anine-Petrea Lindvigs liv om så mange andre unge menneskers. Hendes hjerne fungerer bare lidt anderledes i nogle situationer, og det er de situationer, hun bruger under sine foredrag for at gøre andre klogere.

Hun fortæller om de mindre optimale sider af hendes Aspergers – og dermed pludselige tunnelsyn – der får hende til at løbe 20 kilometer hver dag, fordi hun vil i form. Men hun fortæller også om det selvsamme tunnelsyn, der gør, at der kun går et halvt år, fra hun beslutter sig for at forfølge sin skuespillerdrøm, til hun har landet en hovedrolle.

Og imens hun deler ud af sine tanker og erfaringer, er hun på en rejse ind i sig selv.

»Når jeg står og taler, er der ting, der går op for mig. Jeg bearbejder mit liv, mens jeg står deroppe, fordi jeg forstår det bedre. Jeg forstår mig selv bedre.«