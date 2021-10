En mand fra Texas sagsøger nu skuespillerinden Gwyneth Paltrows virksomhed Goop.

Han postulerer, at det duftlys, han havde købt og tændt på sit natbord, eksploderede og gik op i flammer. Samtidigt insisterer han på, at der hverken var et åbent vindue eller genstande i nærheden, der kunne være blevet antændt af lyset.

Alligevel gik det hele op i røg. Endda i en sådan grad, at han efter sigende måtte flygte ud fra sit soveværelse, skriver Mirror. Manden fra Texas har søgt om erstatning på over 32 millioner kroner – men ret skal være ret, der kom jo også brændemærker i natbordet.

Duftlyset, der desuden bærer titlen 'This Smells Like My Vagina', skulle være eksploderet efter tre timers brug. Men ifølge Goops hjemmeside, bør lyset ikke brænde i mere end to timer. Kunden selv vurderer dog, at den advarsel er »utilstrækkelig«.

Det er Goop dog uenige i.

»Vi er overbeviste om, at denne påstand er useriøs og et forsøg på at sikre en overdimensioneret udbetaling fra en offentligt kendt producent. Vi står bag de mærker, vi producerer, og for produktsikkerheden,« udtaler en repræsentant fra virksomheden til det amerikanske medie TMZ.

Det er ikke første gang, at lige netop dette duftlys trækker overskrifter.

Tilblivelsen i sig selv var bemærkelsesværdig, idet lyset, der blandt andet er tilsat aromaer af bergamot og cedertræ, skulle dufte som en kvindes underliv. Deraf navnet.

Men også en britisk kvinde, bosat i London, har været ude med riven efter det famøse duftlys.

Angiveligt skulle lyset hos hende også være eksploderet og have skabt et flammehav, der nær havde brændt hendes hus til grunden.