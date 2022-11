Lyt til artiklen

Juletiden bliver i år ekstra sød for den amerikanske skuespillerinde Blythe Danner, for hun er for første gang i årevis i bedring for kræft i spytskirtlen.

Men diagnosen holdt den 79-årige skuespillerinde faktisk for sig selv i en længere periode.

Det fortæller hun til People.

»Jeg hold det hemmeligt for mine børn i lang tid,« fortæller Blythe Danner og fortsætter:

»Jeg ville ikke have, at de skulle bekymre sig.«

Blythe Danner er mor til skuespillerne Gwyneth Paltrow, der blandt andet er kendt for sine roller som Pepper Potts i Marvel-serien, og Jake Paltrow, som hun har med Bruce Paltrow.

Til mediet fortæller Danner, at det var nøjagtig samme sygdom som ramte hendes mand og endte med at koste ham livet tilbage i 2002.

»Alle bliver ramt af kræft, men det er udsædvanligt for et par at få den samme kræftform,« fortæller Blythe Danner og fortsætter:

»Jeg kan huske, at jeg kiggede op mod himmelen og sagde til Bruce: 'Er du ensom deroppe?'«

Derfor skræmte diagnosen Gwyneth Paltrow, da hun endelig fik beskeden, fordi den var så ens som ved Bruce Paltrows diagnose.

I 2020 fik Blythe Danner fjernet det kræftramte væv, og siden skulle hun også igennem både kemo og stråling. Men døden frygtede hun aldrig. Tabet af Bruce Paltrow havde nemlig ændret hendes opfattelse af sin egen dødelighed, fortæller hun til People.

»Jeg tror, at vi alle bliver stækere. Det er lidt noget lort, den her sygdom. Men jeg har haft en karriere, fået fantastiske børn og en kærlig ægtemand. Jeg er meget taknemmelig.«