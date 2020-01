Gwyneth Paltrow har sin egen hjemmeside, der hedder goop.com, hvor hun blandt andet sælger tøjprodukter.

Men den amerikanske skuespillerinde har nu ligeledes sat et stearinlys til salg - og det er et stearinlys, der vækker opsigt.

Det er nemlig et lys, der lugter af vagina. Det skriver den engelske avis The Guardian.

Genstanden har det meget præcise navn 'This Smells Like My Vagina'.

Hvis du skal have fingrene i det specielle stearinlys, skal du betale 75 dollars. Det svarer til cirka 500 kroner.

Det specielle stearinlys er populært, og Goop melder allerede om, at varianterne er helt udsolgt.

Men selvom 47-årige Paltrow sælger opsigtsvækkende genstande på sin hjemmeside, så er den stadig en formue værd.

Ifølge The Guardian er amerikanerens hjemmeside over en millard kroner værd.

Det britiske medie tilføjer, at stearinlyset ifølge hjemmesiden har en smuk, sjov og uventet smuk duft.

47-årige Gwyneth Paltrow har medvirket i flere store film gennem hendes karriere.

Listen tæller blandt andet 'Seven', 'Iron Man', 'Iron Man 3' og 'Avengers: Endgame'.

Skuespillerinden er født i Los Angeles i USA, og hun har to børn.