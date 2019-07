For fem år siden stod Gustav over for sit livs dilemma.For fem år siden stod Gustav Salinas ved en skillevej i livet.

Med et langt reality-CV, som blandt andet lister programmerne ’Dagens Mand’ på TV 2, Kanal 5’s ‘Wipeout’ samt TV3-programmerne ‘Divaer i junglen’, ‘For lækker til Love’ og ‘Gustav og Linse på udebane’, måtte Gustav træffe et valg, da hans realitykarriere var på sit højeste.

For herfra kunne han gå to veje, som han selv så det – skulle han fortsætte ned ad reality-stien eller omlægge sin livsstil fuldstændigt?

'Jeg husker tydeligt, at for fem år siden stod jeg i et kæmpe dilemma. Skulle jeg fortsætte som Danmarks største realitystjerne med en sindssyg løn på 100.000 kroner om måneden og kunne leve det vilde liv? Eller om jeg skulle droppe det hele? Starte forfra. Komme tilbage på skolebænken som kostvejlder, personlig træner og coach?,' skriver han på sin Instagram-profil.

'Jeg kan huske, at det var et meget svært valg. For hvis jeg valgte nummer to, ville det også have en masse konsekvenser. Jeg ville være nødsaget til at leje et værelse ud i min lejlighed, sælge min store BMW, få mig en lille KIA og ærlig talt ændre alle mine vaner og hele min tilværelse. Jeg husker tydeligt, at alle mine nærmeste sagde til mig, at det ville være fuldstændig idiotisk at stoppe her,' fortsætter han.

Men Gustav valgte at tage chancen og jagte sin drøm – og den ser for alvor ud til at være lykkedes.

Siden er han nemlig blevet personlig træner og er indehaver af sin egen online virksomhed, FitnessNu.

For nyligt solgte han sit træningscenter i Hillerød under samme navn.

Men for kort tid siden kunne han afsløre på sin Instagram-profil, at han har købt en erhvervslejlighed på Amaliegade i København, hvor han fra næste måned kan tilbyde fysioterapi og psykologhjælp med speciale indenfor området spiseforstyrrelser.

»Jeg var overbevist om, at jeg ville kunne få endnu mere succes, hvis jeg kunne gøre noget, som jeg virkelig brænder for. Og vigtigst af alt; blive anerkendt i stedet for kendt. Det har ikke været en nem rejse for mig. Ærlig talt har det været fucking hårdt. Mange timers arbejde og mange søvnløse nætter, men det har været det hele værd,« fortæller Gustav om sit svære valg.

