En overdådig livsstil er ikke nyt for Gustav Salinas. Men det er hærværk desværre heller ikke. Nu er det sket igen, og hovedpersonen tolker det som et personligt angreb.

»Jeg prøver altid at være rigtig positiv, og jeg er generelt altid glad, men jeg er bare lidt ked af det i dag.«

Sådan starter den tidligere reality-stjerne sin video, som er lagt op på hans populære Facebook-profil.

For i morges fik han sig en grim overraskelse, da han så synet af sin nykøbte bil.

Nogen har nemlig skåret alle dækkene op på bilen, og det får tårerne frem hos den veltrimmede kendis.

Gustav Salinas har satset stort og har startet sit eget fitness-center. Han fortæller i videoen, at han ville belønne sit hårde arbejde med en lækker og luksuriøs bil. Så han købte en Range Rover i sidste uge.

Han fortæller også, at alle hans tidligere biler også har været udsat for hærværk. Han mener, at han er et godt menneske, og han står undrende tilbage over, hvorfor det sker for ham.

Men stjernen har ikke tænkt sig at lade sig slå ud.

»Husk derude, hvis nogen er nogle røvhuller mod jer: De vinder den dag, du overgiver dig og bliver ramt,« siger han afslutningsvis i videoen.

Det har ikke været muligt for B.T at få en kommentar fra Gustav Salinas.