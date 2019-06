Realitystjernen Gustav Salinas er den seneste tid blevet beskyldt for at have fyldt ansigtet med botox med det resultat, at det er blevet opsvulmet.

Det skriver han på Instagram, hvor han samtidig afviser, at det er tilfældet. Han har nemlig haft vand i kroppen, som også kunne ses i ansigtet, siger han.

»Jeg har fået rigtig mange kommentarer om, at jeg er fyldt med botox, og mange af dem har været meget grove,« siger han til B.T.

»Jeg kan sådan set godt forstå det, for jeg har haft virkelig meget væske i kroppen og ansigtet,« siger Gustav.

Men han har nu fået styr på problemet, og vil derfor vise omverdenen, at ansigtet har lagt sig gevaldigt, efter han har tabt 12 kilo på blot tre måneder.

»Hele mit voksenliv har jeg undgået kulhydrater, men jeg har haft så travlt siden sidste sommer, at jeg begyndte at spise forkert, fordi jeg ikke havde tid til at lave ordentlig mad. Jeg fik rigtig mange kulhydrater, som blev ophobet i min krop,« siger han.

Det var åbningen af fitness-centeret Fitness Nu i Hillerød, som trak veksler på ham, og efter han solgte det for tre måneder siden, har han igen kunnet pleje sig selv og sin krop.

»Moralen er, at man skal gøre det, man elsker, og så fuck pengene. Jeg knoklede fra 6 til midnat hver dag med at lukke og åbne centeret, bestille varer og tjekke klor i poolen. Og det var ikke det, jeg ville. Jeg skal arbejde med mennesker,« siger Gustav.

Det har kun taget Gustav tre måneder at tabe 12 kilo, siger han. (Privatfoto) Vis mere Det har kun taget Gustav tre måneder at tabe 12 kilo, siger han. (Privatfoto)

Det gør han nu, hvor han rådgiver klienter via sin hjemmeside, og det forbedrede arbejdsliv har fået ham væk fra sit grovæderi af pasta, kartofler og ris og tilbage på den stenalderkur, han har kørt hele sit voksenliv.

»Jeg har trænet meget, og lavet en 'sixpack challenge', og i det hele taget levet, som jeg siger til mine klienter, at de skal leve: Gør det sjovt at dyrke motion hver dag og spise korrekt. Og jeg har aldrig været i bedre form i mit liv,« siger den 28-årige skærmtrold, der blandt andet har medvirket i 'For lækker til love' og 'Divaer i junglen'.

Efter han har fået styr på den professionelle del af sit liv, går det tilsyneladende også den rigtige vej med privatlivet, antyder han, uden at ville sige, om han har fået kæreste.

»Det går godt. Jeg vil ikke sige for meget, men jeg har det dejligt,« siger han hemmelighedsfuldt.