Sukkerfri produkter fra EASIS og proteinpulver fra Bodylab.

Det er, hvad der er på menuen, når man køber et trænings- og kostforløb hos tv-kendissen Gustav Salinas, der selv har været ambassadør for virksomheden EASIS.

Men nu kan Reporterne på 24Syv fortælle, at Gustav Salinas ikke oplyser, at han har et samarbejde kørende med virksomhederne over for sine klienter.

Og det kan være ulovligt, mener Heidi Højmark Helvig, advokat med speciale i markedsføringsret.

»Problemet er, at der er et samarbejde mellem den personlige træner og annoncørerne,« fortæller hun i radioprogrammet.

Når der er en kommerciel hensigt med samarbejdet, så skal det nemlig deklareres.

For ellers er det svært at vurdere, om der er tale om reklame eller en anbefaling.

Selv siger Gustav Salinas, at han skriver produkterne fra EASIS ind i sit træningsprogram, fordi han står inde for produkterne, og fordi der er så få firmaer i Danmark, der laver sukkerfrit slik og sødt.

Han påstår endvidere, at han ikke har fået noget økonomisk ud af sine aftaler med Bodylab eller EASIS.

Men det er altså lige meget, så længe der er en kommerciel hensigt bag. Og det er den eksponering, som Gustav Salinas får som ambassadør for EASIS, ifølge advokat Heidi Højmark Helveg.

Line Ellesgaard, marketingschef hos EASIS, kan godt forstå, at det er problematisk, at Gustav Salinas ikke oplyser om samarbejdet. Hun bekræfter dog, at samarbejdet ikke er økonomisk.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Gustav Salinas og Bodylab, men de er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelse.