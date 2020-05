Den tidligere realitystjerne Gustav Salinas er blevet single.

Det oplyser han i et langt opslag på de sociale medier Facebook og Instagram, hvor han kalder det nu tidligere forhold for et 'fantastisk eventyr'.

'Kenneths og mit forhold har været et fantastisk eventyr, og jeg har nydt hvert eneste kapitel. Men desværre har alle bøger også en slutning..Vi har valgt at gå hvert til sit', skriver Gustav.

Han fortæller endvidere, at han har været single i noget tid, men at hverken han eller (eks)kæresten, Kenneth Damsgaard, har været klar til at fortælle det til offentligheden.

'Det er en beslutning, vi tog for noget tid siden, sammen. Grunden til vi først offentliggør det nu, er fordi vi lige skulle mærke efter, om det var det rigtige valg – og ja, det er det.. Jeg ved godt, det kan lyde mærkeligt, men der er slet ikke noget drama og vi er ikke uvenner', skriver Gustav Salinas.

I opslaget understreger den 29-årige tv-kendis videre, at de to ikke er uvenner, men at de blot 'vil forskellige ting':

'Vi vil bare nogle forskellige ting i livet, og jeg ønsker ham alt det bedste, og jeg er helt sikker på, han ønsker det samme for mig', skriver han videre.

Trods bruddet er Gustav Salinas ved godt mod, beroliger han sine flere hundrede tusinde følgere:

'I kommer ikke til at opleve at se mig trist, deprimeret eller sur, for hvordan skal man dog være det, når man har haft så mange fantastiske måneder sammen med et menneske, man respekterer dybt. Jeg er en evig optimist, og ved der venter både mig og Kenneth gode ting i livet', skriver han.

Gustav Salinas og Kenneth Damsgaard blev kærester i forsommeren 2019. De flyttede sammen i december 2019.

For et par måneder siden købte parret en hundehvalp sammen. I opslaget skriver Gustav, at de ikke nåede at få hunden hjem, og at den derfor er blevet solgt til en anden familie.

B.T. forsøger at få en uddybende kommentar til bruddet fra Gustav.