Der er for alvor fart på for Gustav Salinas, der nu kan løfte sløret for sit seneste projekt.

Gustav Salinas har det med at overraske, og siden Gustav for første gang tonede frem på skærmen i TV 2-udgaven af ‘Dagens mand’ tilbage i 2008, er det kun gået fremad for den tidligere realitystjerne. Senest har Gustav Salinas investeret i et fitnesscenter i Hillerød, og det er gået hen og blevet en stor succes.

Men nu kan Gustav altså løfte sløret for endnu et projekt, som han har gået og arbejdet på det seneste år. Gustav Salinas, der tidligere har udgivet bøgerne ‘Ta’ dit liv tilbage – smid de overflødige kilo’ og selvbiografien ‘Gustav’, springer nemlig ud som kogebogsforfatter.

»Hej allesammen. Jeg tror slet ikke, at I forstår, hvor meget jeg glæder mig til, at min bog udkommer: ‘Fra fat til fabulous: Tab 12 kilo på 12 uger’. Jeg har arbejdet benhårdt på at lave de her opskrifter og på at lave hele bogen. Jeg glæder mig rigtig meget til at vise jer det hele,« siger Gustav i en Instastory og fortsætter:

»Det er min tredje bog, jeg laver. Jeg er rigtig, rigtig stolt af mig selv, fordi jeg arbejder benhårdt for de ting, jeg gerne vil. Og det er også ét af de budskaber, jeg giver til mine dejlige onlineklienter: At man aldrig nogensinde skal give op – også selvom andre mennesker siger, at man ikke kan.«

Bogen udkommer den 3. januar, og Gustav opfordrer på Instagram sine følgere til at sætte et stort kryds i kalenderen den 20. januar, hvor han planlægger at holde en stort releaseparty/foredrag på Det Ny Teater (Sceneriet).

Du kan se mere i Gustavs Instagram-opslag herunder: