Gustav fortæller, hvad der egentlig er årsagen til, at han ikke længere er sammen med Kenneth.

I slutningen af maj 2020 offentliggjorde Gustav Salinas, at han ikke længere er kærester med Kenneth Damsgaard.

Dengang skrev Gustav, at det var en fælles beslutning, men i et længere interview med Realityportalen afslører Gustav, hvad der egentlig ligger til grund for bruddet.

»Vi ses stadig som rigtig gode venner, og han bor to gader herfra,« fortæller Gustav og fortsætter:

»Han blev enig om, at mit arbejdet fylder for meget for mig. Jeg synes ikke, at jeg var enig. Jeg ville gerne have fortsat, men jeg forstår ham også godt, når han siger til mig, at det sidste år har vi kun set én film sammen.«

Gustav har dedikeret sit liv til sit arbejde som online coach, og det lægger han ikke skjul på, og det har aldrig været noget, som Kenneth ikke har været klar over.

»Jeg kan godt se det, men jeg kan heller ikke give slip på det. Hvis vi skulle fortsætte forholdet lige nu, så skulle jeg prioritere mit arbejde fra, og det kan jeg ikke. Det er det, jeg elsker allermest.«

Finder sammen igen

Ifølge Gustav, så er der ikke tale om et afsluttet forhold, men et forhold, der skal have lidt tid hver for sig.

»Jeg tror på, at nu har vi standby, og så er jeg jo meget selvsikker og har sagt; ”Jeg venter nogle måneder, måske et år, og så kommer du tilbage”,« griner Gustav i et interview omkring at blive 30 år.

Selvom Gustav ikke er enig i Kenneths beslutning, så respekterer han det.

»Jeg elsker ham jo stadig, men jeg accepterer, at sådan er det nu. Vi ses stadig og kan grine. Jeg forstår ham også godt, det er ikke sjovt at være sammen med en, der altid er på farten,« siger Gustav og værdsætter tiden sammen nu endnu mere.

»Når vi endelig ses, så kan jeg nemmere lægge min telefon fra mig, for så ved jeg, at vi ses i to timer, og så behøver jeg ikke sidde at arbejde. Da vi boede sammen, så gik jeg lige på computeren, og så gik der hurtigt tre timer med det.«

Gustav håber på, at der er en fremtid med Kenneth, men han er heller ikke typen, der ikke ser en mening med det, hvis det ikke bliver dem igen.

Lige nu har han dog ikke behov for at være på dating-markedet for at finde en ny.

»Jeg tager en dag ad gangen, man kan ikke vide, hvad der kommer. Men jeg har ikke behov for at finde en partner, for jeg har fundet ud af, at jeg ikke har tid til det. Så der er ikke nogen grund til at gøre præcis det samme og tro, at man kan få et andet resultat. Det er jo galskab.«

