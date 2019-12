En totalrenovering af den tidligere realityfyrs lejlighed er netop afsluttet, så kæresten Kenneth er flyttet med ind.

Den tidligere tv-personlighed turned fitness-guru Gustav Salinas er flyttet sammen med kæresten Kenneth Damsgaard. De to har dannet par siden forsommeren i år, og nu har det glade par altså også slået pjalterne sammen.

»Vi er flyttet sammen i siloen (Gustavs lejlighed, red.), så det er så dejligt. Vi har renoveret de sidste to måneder, så det føles som et helt nyt hjem for os begge,« fortæller Gustav til Realityportalen.

Totalt nyrenoveret

I weekenden blev den gennemgribende renovering af hele Gustavs lejlighed i den gamle frø-silo på Islands Brygge nemlig afsluttet, og dermed kunne Kenneth lørdag d. 21. december flytte ind sammen med Gustav i deres nu fælles lejlighed.

»Jeg tænkte, at det måske var en god idé, at vi fik renoveret lejligheden, så han også følte, at det var hans lejlighed. Og man kan sige, at det er også ham, der ligesom har besluttet meget af, hvordan lejligheden skulle se ud,« forklarer Gustav.

“Det var det rigtige for os”

Gustav har selv boet på den luksuriøse lokation siden maj i år, men nu er der altså sket en totalrenovering af lejligheden, så Kenneth kunne flytte med ind på Islands Brygge, hvor parret i øvrigt mødte hinanden i sin tid.

»Vi var alligevel så meget sammen, og vi bare kunne mærke, at det var det rigtige for os,« afslutter en glad Gustav.

Herunder kan du se det søde par, der annoncerer, at de nu bor under samme tag:



Vis dette opslag på Instagram I dag er en stor dag! ⁣ ⁣ Min dejlige kæreste Kenneth og jeg, er sgu flyttet sammen Vi er begge meget spændte, men vi kan mærke at det her, er det rigtige for os! ⁣ ⁣ Jeg kan ikke lade være med at smile for tiden, og håber at alle derud for lov at opleve den følelse jeg oplever lige nu ⁣ Love jeres Gustav Et opslag delt af Gustav Salinas - Online Coach (@gustavsalinas) den 21. Dec, 2019 kl. 9.44 PST

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk