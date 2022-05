Gustav Salinas er som mange andre dybt berørt af realitylegenden Sidney Lees død.

Til B.T. fortæller han, hvordan det var Sidney Lee, der lærte ham om, hvordan man fik mest muligt ud af realitybranchen.

»Jeg husker første gang jeg mødte ham i Go' morgen Danmark, der var jeg 19 år. Jeg så rigtig meget op til ham. Han var the shit. Jeg ville gerne være ligeså kendt som ham.«

De to fortsatte med at mødes gennem de vilde år med reality, men det første møde i TV 2-programmet satte sig i Gustav Salinas. Han husker nemlig stadig det første råd, han fik af Sidney Lee.

»Jeg kan huske, at han spørger mig efter, hvordan jeg kommer hjem. Og jeg siger til ham, at jeg skal tage bussen.«

»Han kigger lidt på mig, og så siger han: 'Bussen? Hvem tager bussen?'. Så siger han til mig, at jeg skal bede om en taxabon hver gang, jeg er ude til noget. Han lærte mig det. Så jeg bad altid om en taxabon efter. Så lærte han mig, at man kunne gemme sin taxabon til de dyre ture, som hvis man skulle i byen om aftenen,« fortæller han med et grin og mindes sin gamle ven.

»Vi har jo været meget i byen sammen. Sidney elskede at feste. Jeg drikker ikke for tiden. Men jeg kan love dig for, at jeg drikker en cult for ham på lørdag. Det var jo det, vi gjorde. Hold kæft, hvor har vi drukket mange af dem sammen.«

Ifølge Gustav Salinas var Sidney Lee altid festens midtpunkt, og han kunne blive ved med at have det sjovt.

»Du møder aldrig en type som ham. Han var ikke fordømmende. Andre dømte ham, men han var ligeglad. Det er en smuk egenskab, synes jeg.«

De to så ikke hinanden så meget de sidste par år, men når de gjorde tænkte realitydeltageren over, at hans gamle ven havde ændret sig.

»Han gik lidt mere ind i sig selv til sidst. Tiderne skiftede jo også, og det var ikke det samme, som da vi startede med at lave reality.«

Gustav fortæller, at han vil huske Sidney som det 'største og hotteste navn' fra deres tid i realityverdenen.

»Han var cool på sin egen måde. Han var skør, gal og anderledes.«

Ekstra Bladet kunne mandag bekræfte, at Sidney Lee er afgået ved døden.

Det vides endnu ikke, hvad dødsårsagen skyldes.