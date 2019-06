Den tidligere trommeslager i bandet Guns N’ Roses, Steve Adler, ligger lige nu på hospitalet.

Den 54-årige musiker har efter sigende stukket sig selv med en kniv.

Det forklarer en talsmand fra politiet i Los Angeles til Fox News.

Man formoder, at knivstikket var et forsøg på selvmord, men der er også mulighed for, at det er et uheld, forklarer talsmanden.

Steve Adler har altså ved et uheld eller med vilje stukket sig selv i maven i sit hjem i Los Angeles.

Han er den eneste person, der er involveret i episoden.

Det er da heller ikke helt nyt, at det tidligere bandmedlem har haft det svært.

I 1990 blev han smidt ud af Guns N’ Roses, da han havde store problemer med stoffer.

I 2008 deltog han i realityprogrammet ‘Celebrity Rehab,’ hvor folk bliver hjulpet ud af deres stofmisbrug på åben skærm.

Det siges, at han efter 1990 mindst en gang har fået en chance til af Guns N’ Roses, hvis han kunne holde sig fra stofferne.

Men det har hver gang vist sig, at han ikke kunne holde sig fra stofferne.

Dog blev han optaget i Rock and Roll Hall of Fame, hvor man hylder rock-legender, sammen med bandet i 2012.