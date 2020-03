Man kan undre sig over, at en diskussion om rå fisk kan komme så vidt. Måske kan 'Forsidefruer'-deltageren give svaret.

Gunnvør er torvholder på turen til Paris, hvor stemningen er munter, og alle ‘Forsidefruer’ nyder det søde liv. Men når fem stærke kvinder er i hinandens selskab, så kan der naturligvis også opstå nogle gnidninger.

Det sker, da fruerne slår sig ned på en café og snakken går på, hvad der skal bestilles. Amalie er ikke til østers eller rå fisk, men hun kan godt lide sushi – for der er jo ikke altid rå fisk i sushi. Det er Gunnvør meget uenig i, da det jo kun er sushi, hvis der er rå fisk i.

»Jeg kan jo kun tale for mig selv, men ja jeg er absolut stædig, alt for stædig til tider. Til gengæld er jeg ikke bange for at indrømme, når jeg har taget fejl. Jeg kan faktisk ikke huske præcis, hvad jeg sagde, men jeg har åbenbart sagt noget forkert, og det er jo dejligt at blive klogere,« siger Gunnvør til Realityportalen. Hun fortsætter:

»Jeg synes dog, det er ærgerligt, at en lille meningsudveksling om definitionen på sushi bliver blæst så meget ud af proportioner. Diskussionen varede måske et minut ud af en tur på fire døgn, og der skete så mange andre gode ting i Paris.«

I Gunnvørs hukommelse er der mange andre oplevelser i Paris, der står klart og overskygger diskussionen mellem hende og Amalie. Hun har også tidligere givet udtryk for, hvorfor byen har en særlig betydning for hende.

»For eksempel var vi alle meget opsatte på at få Janni og Amalie på talefod igen, og alt i alt var det en virkelig god tur. Men det viser bare, at det er uenighederne, der giver programmet liv. Og så er det da en forholdsvis harmløs uenighed, hvis du spørger mig.«

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk