At der er uenigheder blandt ‘Forsidefruerne’ skyldes ikke kun forskellighed, men også de situationer som de bliver sat i af produktionen.

Gunnvør Virgarsdóttir forsøgte at rede trådene ud, da der første gang opstod stort drama i ’Forsidefruer’. Dengang var det Sarah Louise Christiansen, der var den primær kilde til alt drama i programmet, og siden hun valgte at forlade programmet, har alt drama primært drejet sig om Amalie Szigethy, hvor Gunnvør ikke lader til at holde sig tilbage.

»I starten var der rigtig meget drama, og det gik mig meget på, men efterhånden har jeg også lært at acceptere, at det er en præmis i programmet,« fortæller Gunnvør, da Realityportalen møder hende foran Tivolis Koncertsal til Tivolis 177-års fødselsdag.

Gunnvør fortæller, at det ikke kun er en præmis, men produktionen bag gør også, hvad de kan, for at uenighederne opstår.

»Der er ingen tvivl om, at det er det, som producenterne og kanalen i en eller anden forstand gerne vil have. De sætter os i hvert fald i nogle situationer, hvor det er meget sandsynligt, at det kommer til at ske. De ved jo godt, hvad der skal til, og hvad der skaber drama,« fortæller Gunnvør fortsat.

Hen over sommeren har der ikke være pause fra ’Forsidefruer’, som har optaget de skønne kvinder løbende. Se billedet herunder, hvor Jannie og Gunnvør er i Skagen på optagelse med ‘Forsidefruer’.

Hen over sommeren har der ikke være pause fra 'Forsidefruer', som har optaget de skønne kvinder løbende. Se billedet herunder, hvor Jannie og Gunnvør er i Skagen på optagelse med 'Forsidefruer'.

