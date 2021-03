Gunnvør ved godt, hvornår hun mener, at vi mennesker opfører os værst. Den viden om god og dårlig opførsel vil hun gerne give videre til sine børn.

Når man spørger Gunnvør Virgarsdóttir, hvad hun lægger vægt på, når hun opdrager sine børn, er svaret meget klart. Hun vil gøre alt for, at Sigga, Hanna og Hugo bliver sendt ud i verden som nogle taknemmelige og ordentlige mennesker.

Noget af det vigtigste for hende er, at ingen af de hendes tre børn opfører sig forkælet.

»Jeg er sikker på, at man kommer længst i verden ved at opføre sig ordentligt. At være ydmyg men samtidig have integritet. At man ikke er bange for at ytre sin mening, når noget er indlysende uretfærdigt, men samtidig er rummelig nok til ikke hele tiden at fokusere på det, man ikke selv fik«, forklarer Gunnvør.

Den 38-årige stjerne fra ‘Forsidefruer’ møder af og til mennesker i sin hverdag, som hun beskriver som forkælede og privilegieblinde. Og derfor gør hun meget ud af at få sine børn til at forstå, hvor godt de har det.

Det gør hun blandt andet ved at inddrage dem i sit arbejde som ambassadør for Red Barnet, hvor de alle sammen tager ud for at samle ind.

»Jeg tror næsten, at det karaktertræk, jeg bryder mig allermindst om ved voksne mennesker, er, når de ikke har forståelse for deres egen og for andres situation. Man skal ikke særligt langt ud i verden, før man forstår, hvor privilegerede vi er i Danmark. Vi tilhører den del af verden, der er ufatteligt heldige alene af den grund, at vi er født her. Det skyldes ikke fortjeneste eller noget andet«, siger hun.

Gunnvør har tidligere udtalt, at hun helt klart tager prisen som den strengeste, ondeste mor. Det sagde hun samtidig med, at hun meldte ud, at hendes børn ikke må få mobiltelefoner, blandt andet de negative konsekvenser ved at være på de sociale medier.

Hun står stadig gerne ved, at hun er en streng mor. Det skal til, for at hverdagen kan køre.

»Men jeg er også en meget, meget kærlig mor – jeg overøser mine børn med kærlighed. Men jeg er alene med tre børn – det kræver, at der er noget disciplin, og at de gør, hvad der bliver sagt.«

Gunnvør har børnene Sigga, 10, Hanna, 7, og 3-årige Hugo sammen med ekskæresten Oliver Bjerrehuus.

