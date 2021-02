En af Danmarks bedst kendte frisører, Gun-Britt Zeller, håber, at det er sidste gang, hun skal modtage den besked.

At frisørerne fortsat skal have lukket. For som hun siger, »skal der penge hjemmefra for at holde virksomheden kørende«.

Den 70-årige frisør ejer en stor salon i Østergade i det indre København, og hun har gjort alt, hvad hun kunne, for at personale og virksomhed er sikrede.

»Jeg kan næsten ikke se, hvordan man kan blive ved.«

Jeg tror, det her er sidste gang

Hendes melding drejer sig i særdeleshed om den branche, som hun selv er en del af, og som lige nu kæmper.

»Samtidig har jeg det også sådan, at jeg orker næsten heller ikke, at vi åbner op igen for så at skulle lukke ned om 14 dage,« siger frisøren, som afslører, hvorfor hun er mere rolig efter denne udmelding sammenlignet med den sidste.

»Jeg må indrømme, at jeg tror, det her er sidste gang.«

Tidligere har B.T. talt med salonejeren, og dengang måtte hun gå i seng på grund af bekymring, fortalte hun.

70-årige Gun-Britt Zeller håber, hun ser mod lysere tider. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere 70-årige Gun-Britt Zeller håber, hun ser mod lysere tider. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

Salonen Gun-Britt har i løbet af coronakrisen været igennem mange forandringer. Zeller og hendes 25 ansatte har været 'omstillingsparate', som virksomhedsejeren siger.

Da der blev åbnet for frisører sidste år, gik de i gang med at gentænke arbejdsplaner.

»Vi åbnede om mandagen, hvor vi ellers plejer at holde fri, og vi begyndte at holde åbent fra otte morgen til otte aften i rul, så vi på den måde kunne servicere flere tider, mens de ansatte stadig kun arbejdede 37 timer.«

Da B.T. fanger hende denne torsdag, er der trods nedlukning også travlt i salonen.

Folk er nemlig kaldt ind for at ringe rundt til kunderne og fortælle, at på grund af regeringens coronaregler må klippe- og farveaftaler endnu en gang udskydes.

»Det er meget rart lige at have kunderne i røret, men det er et kæmpe arbejde,« siger Gun-Britt Zeller.

»Kunderne er virkelig forstående, selvom mange siger 'ej, vi trænger virkelig til at blive klippet'. Og vi får jo ekstra travlt, når vi så åbner op igen.«

Personligt kender Gun-Britt Zeller ikke nogen, som har måttet dreje nøglen om, men hun oplever en branche i knæ, når hun taler med kollegaer.

Nu håber hun på lysere tider efter 6. april, hvor den næste store corona-udmelding er varslet til at komme.