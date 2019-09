Hvis hans nye film bliver en succes, kan der godt komme en to'er. Det samme gælder i øvrigt for hans søn, fortæller Mikael Wulff til B.T.

For seks uger siden blev den 47-årige komiker Mikael Wulff og hans 26-årige hustru, modellen Xenia Emily Telmer, forældre for første gang. Og både far, mor og søn var lørdag formiddag taget i biografen for at fejre farmands nye børnefilm, 'Mugge og vejfesten', som han har lavet med sin faste makker Anders Morgenthaler.

Den lille dreng, Edward, sov igennem sin allerførste optræden på den røde løber, og ikke engang pressens spørgsmål eller fotograferne blitzlys kunne få den seks uger gamle baby til at brokke sig.

Spørger man den stolte far, så skal sønnens professionelle ageren dog ikke ses som et udtryk for, at livet har været ren barnemad, siden han blev far for første gang. Men man trækker vel i sit fineste tøj og største overskud, når man sådan skal præsentere sin film.

Mikael Wulff med sin hustru Xenia, sønnen Edward og sine to niecer Fiona og Sienna. Vis mere Mikael Wulff med sin hustru Xenia, sønnen Edward og sine to niecer Fiona og Sienna.

»Jeg er ovenpå. I hvert fald udadtil. Så kan det godt være, man har nogle pressede nætter, noget frustration og ingen søvn, men når man møder op her, så er man ovenpå,« siger Mikael Wulff med et smil og fortæller om sit første møde med sønnen:

»Det var dybe smukke følelser, som man ikke har haft før. Også utrolig beundring for de ting, en kvinde skal gå igennem for at få sådan et menneske til verden, så det var et stort øjeblik,« siger han med en hilsen til moderen, den 20 år yngre Xenia Emily Telmer, som han blev gift med sidste år efter at have kendt hende i tre.

»Vi mødtes i byen på verdens mest forrygende bytur, hvor det hele var mirakuløst. Det var en guddommelig indgriben, der gjorde, at vi mødtes,« siger han til B.T. og tilføjer:

»Og alkohol.«

Xenia Emily Telmer i biografen med seks uger gamle Edward. Foto: Laura Rode Nygaard Vis mere Xenia Emily Telmer i biografen med seks uger gamle Edward. Foto: Laura Rode Nygaard

De seneste uger har selvsagt været begivenhedsrige og travle for Mikael Wulff, der på én gang har skullet give både sin søn og sin nyeste film en god start på livet. Men det har kun været et plus, mener komikeren.

»Det har været pragtfuldt. Dejligt. Så har jeg ikke behøvet tænke på at muligt andet. Så behøver jeg slet ikke bekymre mig for, hvad der sker i Venstre. Eller klimaet. Jeg har slet ikke haft tid til at tænke på noget som helst. Det er dejligt.«

Er der planer om en to'er? Og her tænker jeg både på film og søn.

»Jeg går klart ud fra, at vores søn bliver en succes, så der er stor chance for en to'er. Hvis 'Mugge' ('Mugge og vejfesten', red.) også bliver en en succes, kommer der også en to'er. Det må vise sig – det er jo op til andre mennesker. Min søn, det er kun op til mig selv og Xenia,« siger Mikael Wulff, der håber på 'masser af børn'.