En dramatisk og gruopvækkende video viser, hvordan kidnapningen af Lady Gagas hunde foregik.

I videoen kan man se sangerindens hundelufter, 30-årige Ryan Fischer, gå stille og roligt med de tre hunde, da en bil kører op og stopper ved siden af ham.

To ukendte gerningsmænd hopper herefter ud fra bagsædet, hvorefter den ene mand råber til hundelufteren, at han skal give slip på hundene.

Hundelufteren forsøger dog at fastholde hundene, mens han panisk skriger efter hjælp, hvorefter han bliver skudt i brystet og falder til jorden.

Lady Gaga. Foto: ETIENNE LAURENT Vis mere Lady Gaga. Foto: ETIENNE LAURENT

Den ene af Lady Gagas hunde stikker af fra stedet, men de to gerningsmænd får fat i de to resterende hunde, hvorefter de løber tilbage i bilen og kører fra stedet.

Kort efter kan man se hunden, der slap væk, løbe tilbage til Ryan Fischer, der ligger blødende på fortovet.

Ifølge TMZ stammer videoen fra et overvågningskamera fra et af hjemmene på den vej, hvor skyderiet og kidnapningen fandt sted.

Det amerikanske medie har talt med ejerne af videoovervågningen, som fortæller, at de har været i kontakt med Lady Gaga's talsperson, som har godkendt, at videoen bliver offentliggjort i håbet om, at det kan hjælpe sangerinden med at få sine hunde tilbage.



Herunder kan du se videoen af skyderiet (vi advarer mod voldsomme billeder og i særdeleshed lyd):

Episoden fandt sted onsdag aften amerikansk tid på Sierra Bonita Avenue nær Lady Gagas hjem i West Hollywood.

Hundene, der blev stjålet hedder Koji og Gustav, mens hunden, der slap væk, hedder Miss Asia.

Ryan Fischer blev hastet til hospitalet og var onsdag aften i kritisk tilstand, men ifølge TMZ skulle hans tilstand nu være stabil.

Lady Gaga, der selv befinder sig i Italien i øjeblikket, har udlovet en dusør på 500.000 dollars for hundene, og hendes talsperson har understreget, at der ikke vil blive stillet spørgsmål.