De fleste foretrækker nok, at deres børn boltrer sig mellem grønne træer og blødt græs frem for gråt beton.

Nu mener forskere fra Aarhus Universitet også, at grønne omgivelser i barndommen kan have betydning for vores psykiske velbefindende som voksne. Det skriver universitetet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Forskerne har lavet et nyt studie, hvor de kan se, at folk, der har det godt psykisk som voksne, oftest er vokset op tæt på grønne områder.

Aarhus Universitet skriver direkte i deres pressemeddelelse, at »grønne omgivelser i barndommen giver færre psykiske lidelser i voksenlivet.

Alligevel kan studiet dog ikke i sig konkludere, at der er en årsagssammenhæng - altså at adgang til grønt giver færre psykiske lidelser, erkender forskeren Kristine Engemann, der har stået i spidsen for studiet.

»Det er ren korrelation, så vi kan ikke definitivt sige, at opvæksten i grønne områder reducerer risikoen for psykiske lidelser,« siger postdoc Kristine Engemann fra Institut for Bioscience og Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet til det amerikanske medie NPR ifølge Videnskab.dk.

Til gengæld er der tilsyneladende et sammentræf, som forskere har brugt satellitdata til at opdage.

Forskerne har ved hjælp af satallitfotos fra 1985 til 2013 kortlagt mængden af grønt omkring barndomshjemmet for knap en million danskere og sammenholdt disse data med beboernes tendens til at få 16 forskellige psykiske lidelser senere i livet.

Undersøgelsen konkluderer ifølge Aarhus Universitet, at de børn, der har haft de grønneste omgivelser i barndommen, har op til 55 procent mindre risiko for at udvikle en psykisk lidelse, fortæller Kristine Engemann, i pressemeddelelsen.

»Med vores datasæt kan vi vise, at risikoen for at udvikle en psykisk lidelse bliver mindre, jo længere tid man har været omgivet af grønne omgivelser fra fødslen og op til 10 års alderen. Grønne omgivelser er altså vigtige under hele opvæksten,« siger hun i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

