Skuespillerne Ioan Gruffudd og Alice Evans var engang lykkeligt gift. Men sådan er det bestemt ikke mere.

De er i dag separeret, og nu vil førstnævnte sørge for, at de under ingen omstændigheder har noget med hinanden at gøre. Han har nemlig søgt om, Alice Evans får et tilhold. Det skriver Page Six.

48-årige Ioan Gruffudd vil have, at 53-årige Alice Evans holder sig mindst 91 meter (100 yards, red.) fra ham og hans nye kæreste, Bianca Wallace, og at hun undlader at tage nogen form for kontakt til dem.

I dokumenterne, hvor Gruffudd anmoder om tilholdet, skriver han, at Evans gentagne gange mellem august 2020 og 1. januar 2021, som er perioden, fra de blev separeret, til Gruffudd endegyldigt forlod hende, er kommet med falske offentlige beskyldninger mod Ioan Gruffudd, ligesom hun skulle have forsøgt at sælge falske historier om ham til pressen.

Engang var alt fryd og gammen mellem Ioan Gruffudd og Alice Evans. Sådan er det ikke mere. Foto: Valery HACHE Vis mere Engang var alt fryd og gammen mellem Ioan Gruffudd og Alice Evans. Sådan er det ikke mere. Foto: Valery HACHE

»Alice truede med at sige til folk, at jeg har misbrugt hende og vores datter. Hun har truet med at ringe til politiet, hvis jeg ikke gik med til hendes krav. Hun har truet med at sige til folk, at jeg er afhængig af stoffer. Hun har truet med at skrive en falsk dagbog, som skulle fremstille hende som et offer for misbrug, og så få dagbogen udgivet …, og hun har truet med at ødelægge min mor,« lyder det videre fra Gruffudd i dokumenterne.

Alice Evans afviser selv af have »slået, angrebet, truet, overfaldet, chikaneret, forfulgt, forulempet, overvåget eller forstyrret« hverken Gruffudd eller Wallace, og hævder, at den sidste kontakt, hun havde med ham, var et telefonopkald i oktober 2021.

Hun har dog tidligere udtrykt stærk utilfredshed med sin eksmand på de sociale medier.

I et tweet, som hun siden har slettet, fra oktober 2021, anklagede hun ham for i tre år at have haft et forhold bag hendes ryg.

»Det viser sig, at min mand, som de to sidste år har fortalt mig, at jeg er en dårlig person, at jeg ikke længere er spændende, at han ikke vil have sex med mig, og at han hellere vil være på filmoptagelser i udlandet, har haft et forhold bag min ryg de sidste tre år,« lød det.

Ioan Gruffudd og Alice Evans mødte hinanden i 2000, da de optog filmen '102 dalmatinere'.

De har sammen to døtre.

48-årige Gruffudd har blandt andet haft roller i storfilm som 'Titanic', 'Kong Arthur' og 'Fantastic Four'.