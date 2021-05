Så er der dårlige nyheder for fans af tv-serien 'Grey's Anatomy'

I hvert fald hvis man er begejstret for Jesse Williams, der spiller rollen som Dr. Jackson Avery i den populære serie, der på dansk hedder 'Greys Hvide Verden'.

Den 39-årige skuespiller er nemlig færdig med serien, når det sidste afsnit i denne sæson er blevet sendt.

Det skriver ET Online, som desuden kan berette, at seriens sidste afsnit løber over skærmen i USA 20. maj.

Jesse Williams har medvirket i knap 12 sæsoner af 'Grey's Anatomy' og i mere end 250 afsnit.

»Jesse Williams er en ekstraordinær kunstner. Det har været en sand gave se hans udvikling de sidste 11 år – både on- og off-screen,« lyder det i en udtalelse fra seriens manuskriptforfatter og ledende producer, Krista Vernoff.

Jesse Williams' karakter blev introduceret i midten af seriens sjette sæson, og den er sæson, der kører nu, er intet mindre end sæson 17.

»Den erfaring og udholdenhed, der kommer af at optage næsten 300 timers fjernsyn til hele verden, er en gave, som jeg altid vil tage med mig,« siger Jesse Williams om sit stop og fortsætter:



»Jeg er ubeskriveligt stolt af vores arbejde og vil bevæge mig videre med en masse værktøjer, muligheder og venner.«