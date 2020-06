Grevinde Cath Alexandrine Danneskiold-Samsøe blev for tre måneder siden ramt af svær sygdom.

En sygdom, som i dag har givet hende en større taknemmelighed for livet, fortæller hun i et opslag på sin Instagram-profil.

'Når jeg er udenfor, holder jeg afstand, og ellers nyder jeg mit hjem. I dag har jeg klædt mig fint på for at fejre mit næste eventyr,' indleder hun.

'Livet er så uforudsigeligt for os alle. Det er en blandet skål med søde og bitre øjeblikke'.

Vis dette opslag på Instagram When outside I keep a social distance, otherwise I enjoy my home. Today, I have dressed up to celebrate my next adventure - coming soon... Life is so unpredictable to all of us. It is a mixed bag of sweet & bitter moments. After my terrifying illness 3 months ago, I humbly treasure life more than ever. In early March, I was almost on the other side of life, suddenly moving towards a '6 feet under' - direction. It was not Covid-19, yet a nasty illness. When I awoke out of the coma at the hospital, my mind was clear, conscious and entirely back to normal. Only my body with inserted IV-strong medications was stocked to the hospital bed. My head was in terrible pain, yet, I could sharply conversate with Doctors about what happened to me. But when I closed my eyes, the weird, yet clear picture appeared – a visual of myself, seen from the upper perspective – from 3 meters above or so. I could see myself in a hospital gown folding in a funny way around my body. I could see all medical-devices connected to me. It was a very detailed image of myself, as I was observing another person. Such an out of one's body experience I've only heard about from others, but never considered as any realistic possibility! But yes, I did somehow see myself on the way to the other side of life. One week after I returned home, standing in front of the most incredible view I have in front of my windows, I couldn't help breaking into tears... of happiness and nostalgia... Seeing the green fields of Petersham and Richmond Park from our Palace-building was such a blessing. Just a few days before I feared that I would never return home. All is back to normal now. I treasure every moment of being with my beloved and the set of my mind that is in perfect shape, speed and health. Today I celebrate being alive. My busy summer with many re-directions starts now. I feel good and I dare again to spice up my everyday life with some glam - today wearing my Haute Couture Chanel dress from 1990. For 3 months ago. When hospitalized, the idea of Chanel would feel like a nonsense. Now my girly-mood is back and I still fit in my 30-years old Chanel H.C. tweed gown. @chanelofficial Et opslag delt af Cath Alexandrine D-S (@cathdanneskiold) den 7. Jun, 2020 kl. 11.23 PDT

Hvad, grevinden konkret har fejlet, melder historien intet om. Hun afkræfter dog, at hun skulle have været ramt af den verdensomspændende Covid-19.

Ikke desto mindre vågnede hun for tre måneder siden efter at have været i koma.

Da grevinden vågnede på hospitalet var hendes hovede klart, hun var ved bevidsthed og fuldstændig tilbage til normalen - dog med en forfærdelig hovedpine.

'Men da jeg lukkede øjnene, så kom det underlige, men dog forunderlige klare billede af mig selv set fra oven,' skriver hun.

Billedet fra oven beskriver hun som en ud-af-kroppen oplevelse. En oplevelse, som hun kun har hørt om fra andre, men som hun aldrig selv havde troet, hun skulle opleve, skriver hun.

Cath Alexandrine Danneskiold-Samsøe blev udskrevet fra sygehuset en uge efter, hun vågnede fra koma.

Hun fortæller, at hun tydeligt husker en dag efter sin hjemkomst, hvor hun stod foran sit vindue, hvorfra der er en 'fantastisk udsigt'. Hun kunne ikke undgå at bryde ud i gråd af lykke og nostalgi, skriver hun.

'Et par dage tidligere frygtede jeg, at jeg aldrig ville komme hjem igen'.

'I dag fejrer jeg at være i live. En travl sommer med mange omveje starter nu,' skriver hun i sit opslag, hvori hun også fastslår, at hun har det godt igen, og at hun atter tør at 'krydre sit hverdagsliv med noget glamour'.

'For tre måneder siden, da jeg var indlagt, ville tanken om Chanel føles helt skør - nu er mit pige-humør tilbage, og jeg kan stadig passe min 30-år gamle Chanel-kjole,' afslutter grevinden sit opslag.