»Det er ingen dans på roser lige nu. Men det går fremad, og man lever livet forlæns og forstår det baglæns.«

Sådan lyder den ærlige reaktion fra Grevinde Alexandra ovenpå bruddet med kæresten Tony Lindkold 22. maj efter halvandet års forhold.

Grevinden fortæller til SE og HØR, at det var den eneste reelle mulighed da hun fandt ud af, at den tidligere PET-mand, Tony Lindkold, havde en kriminel baggrund.

Det var ugebladet Her & Nu, der i første omgang omtalte Tony Lindkolds blakkede fortid.

Det var den historie, som Grevinden blev gjort opmærksom på. Herefter skred hun til handling.

Retsdokumenter viser, at Tony Lindkold blev dømt for at have solgt kopier af dyre designermøbler i hundredvis.

En ulovlighed, han i 2014 blev anholdt og sad fængslet for i en uge, indtil han blev tiltalt af anklagemyndigheden.

Han erkendte sig skyldig i forbrydelsen, som han begik sammen med et tidligere medlem af Hells Angels og Bandidos.

Derefter blev han idømt et års betinget fængsel af retten.

Kongehusekspert Søren Jacobsen kaldte beslutningen for nødvendig.

Nødvendig for grevindens fremtid, men også for prins Nikolai og prins Felix' fremtid.

»Hun kan ikke have partnere med plettede straffeattester,« siger han og uddyber:

»Grevinden har selvfølgelig været i god tro, og fordi han har været en del af Politiets Efterretningstjeneste, forventer man ikke, at han har haft en kriminel løbebane. Men hun er nødt til at holde sig pletfri.«

Man skal ikke kunne så tvivl om grevinde Alexandras troværdighed.

Og det er også noget, der kan skræmme potentielle partnere og arbejdsgivere væk for prinserne, hvis deres mor er flosset i kanterne.

»Hun skal have ros for, at hun tager konsekvensen. Hun havde ikke noget valg, men derfor kan man stadig godt have lidt ondt af hende,« lød det fra Søren Jacobsen, da nyheden om bruddet kom frem.