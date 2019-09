Siden prins Nikolai og prins Felix var helt små og skulle skubbes rundt i barnevogn, har de hvert år i september været at finde på Kastellet til det årlige Ecco Walkaton med deres mor, gr­­­evinde Alexandra.

Men fra næste år er det formentlig slut.

Søndag oplyste grevinde Alexandra, at hun efter 20 år som frontfigur for d­­­­en gode sag, hvor man ved at gå forskellige ruter kan samle penge ind til SOS Børnebyerne, Hjerteforeningen og Røde Kors, stopper.

»Jeg synes, at 20 år er et godt jubilæum. Nu er det godt på vej og en supersucces,« lød det fra grevinden.

Både prins Nikolai og prins Felix var med til Walkaton. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Både prins Nikolai og prins Felix var med til Walkaton. Foto: Bax Lindhardt

Så det er sidste gang, du går i år?

»Ja, officielt, men det kan godt være, at jeg går sådan en anden rute næste år eller«, lød det fra grevinden.

Hun lød dog også til at blive lidt vemodig, når hun tænkte tilbage på de mange ture, der nærmest er blevet en fast familietradition.

»Ja, jeg bliver mindet om det, når jeg husker tilbage på, at jeg skubbede dem i barnevognen«, sagde grevinden, da hun blev spurgt ind ind til de 20 år med walkaton, hvor ikke bare hun selv, men også hendes børn har været faste deltagere.

Grevinde Alexandra og sønnerne Prins Felix og Prins Nikolai deltog søndag i Ecco Walkaton. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Grevinde Alexandra og sønnerne Prins Felix og Prins Nikolai deltog søndag i Ecco Walkaton. Foto: Bax Lindhardt

Mange husker måske stadig billederne af den lille prins Felix, der under et walkaton sad på skuldrene af grevinde Alexandras daværende mand, Martin Jørgensen.

Og traditionen tro var begge sønner da også med søndag, og de stillede ligesom deres mor velvilligt op til fotograferingen - ligesom familiens hund 'Baily'.

Dog havde prins Nikolai valgt ikke at tage sin kæreste, Beneditke Thoustrup med.

I stedet havde begge prinser valgt at tage nogle venner med.