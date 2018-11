Prins Felix og prins Nikolai var med deres mor 'på arbejde', da hun lørdag aften debuterede som sangerinde til et velgørenhedsevent i Malmø.

Efter showet i Malmö Arena, hvor grevinden optrådte med sit nye popnummer, 'Wash Me Away', holdt hun et lille pressemøde i en nærliggende hotellobby, og her havde hun sine to teenagedrenge med under armen.

»Det er overraskende. Det er inspirerende, at en familiemor lige pludselig på nul komma fem kan springe ud som popstjerne,« lød det fra prins Felix, der ikke afviste, at grevinde Alexandras nummer i fremtiden kan komme til at blive spillet til familiefesterne.

»Vi er så stolte. Det er da så cool. At man kan gøre det. Hun har øvet sig en del derhjemme, og så har vi hørt det i radioen, men det er klart noget helt andet at se det live,« supplerede prins Nikolai, der selv for tiden har travlt med sin modelkarriere, efter han tidligere på året droppede ud af militæret.

Grevinde Alexandra optræder i Malmø lørdag den 10. november 2018. Her sammen med sønnen prins Felix.

»Det kører bare,« lød det fra prins Nikolai, der sidst på måneden skal en tur til Tokyo og gå catwalk for modefirmaet Burberry.

Planen er, at prins Nikolai til næste år vil begynde på en videregående uddannelse. Han ved endnu ikke, hvad han ender med at vælge. På pressemødet kunne han heller ikke fortælle om sine planer om at flytte hjemmefra.

Grevinde Alexandra optræder i Malmø lørdag den 10. november 2018. Her ses sønnen prins Nikolai, der ledsagede sin mor.

Prins Felix blev spurgt, om han ligesom sin mor og storebror havde nogen skjulte talenter. Her svarede han kort:

»Det ved jeg ikke endnu. Det må vi se. Mon ikke der er noget?«

Grevinde Alexandra optræder i Malmø lørdag den 10. november 2018.