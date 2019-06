Hvad giver man til eksmanden, der har det hele?

Den 7. juni har prins Joachim 50 års fødselsdag - og her har hans ekskone grevinde Alexandra selvfølgelig en gave klar.

Hun vil bare ikke ud med, hvad det er (forståeligt nok, red.).

Mandag aften var hun blandt gæsterne til en fødselsdagskoncert for prins Joachim i Bellevue Teatret nord for København, og da B.T. spurgte hende på den røde løber, hvad hun har tænkt sig at give i gave, svarede hun:

»Ja, øh jeg kan ikke skjule så meget i kjolen. Mine børn og jeg giver ham selvfølgelig en gave på dagen. Vi har allerede talt om den, og han bliver rigtig glad for den.«

Hvad er det?

»Det er en overraskelse. Det skal han da ikke finde ud af her. Han får den måske heller ikke på selve dagen. Det er mine børn, der står for det, og han bliver rigtig glad,« lød det med et smil fra grevinde Alexandra.

Hun vidste ikke så meget om, hvad der skulle ske til selve koncertaftenen. Hun fortalte blot, at hun var spændt på hvad slags musik prins Joachim havde ønsket, der skulle spilles, for han var både til det klassiske og det 'moderne', da de var sammen, fortalte hun.

Joachim og Marie på den røde løber. Foto: Martin Sylvest Vis mere Joachim og Marie på den røde løber. Foto: Martin Sylvest

Hun var alene i byen uden deres fælles børn Felix og Nikolai, da det var en fest for arbejdsrelationer, forklarede hun, før hun gik indenfor.

»Men de skal selvfølgelig være med på selve dagen.«

Se herunder prins Joachim på scenen, da han i slutningen af showet valgte at donere aftenens overskud til landets hospitalsklovne - og fik hele salen til at grine.