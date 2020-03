Mens prins Joachim tager sig af sine yngste børn i Paris, rykker grevinde Alexandra sammen med de ældste i Danmark. Coronakrisen påvirker naturligvis også kongehuset.

Forleden vendte dronning Margrethe hjem til Danmark fra sin vinterferie i Norge for at tage ophold på Fredensborg.

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary har ligeledes afbrudt deres udlandsophold i Schweiz og vendt hjem med børnene.

Prins Joachim og prinsesse Marie bliver i Frankrig, hvor de følger de franske myndigheders anbefalinger i forhold til den aktuelle corona-spredning, og så har vi grevinde Alexandra, der tager sig af Joachims to ældste, prins Nikolai og prins Felix.

Grevinden fortæller via sin presserådgiver Helle Von Wildenrath Løvgreen, at hverken hendes familie - både den nære og den fjerne - eller hende selv indtil videre har været ramt af coronavirussen eller har vist tegn på smitte.

Grevinde Alexandras mor Christa Manley er 86 år. Hendes tidligere svigermor dronning Margrethe er derudover som bekendt 79.

Grevinden opfordrer danskerne til at stå sammen og i sær passe på de ældre.

»Vi skal stå sammen nu, hvor det virkelig gælder. Vi har mange ældre og syge, som er afhængige af, at vi alle efterlever myndighedernes anbefalinger. Det er vores pligt at passe godt på dem og minimere risikoen for smitte,« lydet det.

Grevinde Alexandra, der selv er 55 år, vil også gerne sende en stor tak til sundhedsvæsnet.

»Vi skal også udvise ekstra stor taknemmelighed over for alle i sundhedssystemet, som hver dag med en enorm pligtfølelse passer deres arbejde og dermed også løber en personlig risiko. De kan ikke takkes nok,« slutter hun

Udover den aktuelle corona-situation, står grevinde Alexandra foran et nyt kapitel i sit liv. Til sommer fylder prins Felix 18 år, og så er det slut med at få apanage på 2,6 millioner kroner, som hun har fået, siden hun i 2004 blev skilt fra prins Joachim.

De seneste år har hun blandt andet brugt på at udgive bogen 'Mit lykkelige land' og holde foredrag.