Grevinde Alexandra får en ny toppost i den schweiziske medicinalvirksomhed Ferring.

For få dage siden lød det, at grevinden forlod sin bestyrelsespost i selvsamme firma.

Dengang forsikrede hendes presserådgiver Helle von Wildenrath Løvgreen over for Billed-Bladet, at Alexandra stadig ville få opgaver for Ferring.

Nu kan ugebladet så afslører, at medicinalvirksomheden bekræfter, at grevinden fremover vil støtte ejeren Frederik Paulsen i en anden bestyrelse.

»Ferrings talsperson bekræfter, at grevinde Alexandra vil støtte mr. Frederik Paulsen i en anden bestyrelse,« siger Ferrings talsmand til Billed-Bladet.

Dermed vil Alexandra også fremover være en del af den øverste top i Ferring.

Nyheden om hendes skift af bestyrelse kommer efter, at Jean-Frédéric Paulsen, der er barnebarn af ejeren Frederik Paulsen, er blevet udnævnt som bestyrelsesformand i Ferring Group.

Samtidig er der sket flere ændringer i virksomhedens bestyrelse.